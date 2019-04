Cabify no informó al Gobierno de Cantabria que iba a comenzar a ofrecer servicio en Santander

Publicado 25/04/2019 15:55:46 CET

Desde este jueves, en la aplicación de Cabify se puede pedir un taxi en Santander

SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria asegura que Cabify no le ha informado directamente de su desembarco en Santander para ofrecer servicios de taxi y analizará "con detenimiento" la aplicación que la compañía ha puesto en marcha "para que nadie salga perjudicado", según ha explicado este jueves el consejero con competencias en materia de transporte, Francisco Martín.

A preguntas de los periodistas tras hacerse público la llegada de Cabify a Santander, el titular de Transportes de la comunidad autónoma ha reconocido que "no tenía conocimiento" previo de ello y se ha enterado por la prensa ya que la compañía "no se ha puesto en contacto con el Gobierno de Cantabria para poner en marcha esta aplicación".

Según anunció Cabify la pasada medianoche, lo que se ha estrenado este en jueves en Santander es un servicio por el que permitirá pedir un taxi a través de su aplicación, hasta ahora centrada en gestionar trayectos en vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Pese a que aún no conoce en profundidad lo que ofrece el servicio que Cabify ha puesto en marcha en Santander, Martín ha opinado que si lo que se propone, tal y como le ha llegado por los medios de comunicación, es una aplicación que permite "aunar" el servicio de taxi y VTC, le parece "un buen comienzo".

"Voy a analizarlo con detenimiento. El sector del taxi tendrá que analizarlo con detenimiento. El Gobierno va a velar por el mantenimiento del sector del taxi, que es el que hoy en día está desarrollando su actividad con autorizaciones tanto regionales como municipales. Pero es verdad que las nuevas tecnologías llegan y hay que hacer que los dos mundos sean compatibles, que los dos vean ventajas en colaborar", ha afirmado.

Martín ha señalado que hace unos meses "se inventó" dos verbos al afirmar que había que "taxificar" el VTC y "veterizar" el taxi, que supone "coger de los dos mundos lo mejor", esto es: por un lado las "garantías y un desarrollo profesional basado en autorizaciones" propio del sector del taxi y, por el otro, las "novedades tecnológicas" puestas en marcha por las VTC.

Cuestionado por la prensa, Martín ha insistido en que el Gobierno va a "velar" por que la convivencia entre los sectores del taxi y los VTC "sea sana". "No vamos a consentir nada que no sea sano y que no proteja los derechos de quien hoy en día tiene permisos y autorizaciones", ha garantizado.

Martín ha afirmado que la comunicación entre el Gobierno de Cantabria y el sector del taxi y el de VTC es "fluida" y "constante". Pese a ello, el consejero ha explicado que, por el momento, no hay ninguna nueva reunión de partes previstas.

"Estamos en unas fechas muy complicadas", ha señalado Martín, aludiendo a la época electoral, con los comicios generales el domingo y los autonómicas y municipales el 26 de mayo. "Cualquier decisión puede ser tomada como un gesto político", ha aladido.

Pese a ello, ha afirmado que, si las partes lo solicitan, el Gobierno no tendría "ningún inconveniente" en reunirse.

El lanzamiento del nuevo servicio de Cabify en Santander supone la expansión de la empresa hacia el norte del país. No obstante, por el momento sólo ofrece servicio de taxi con los taxistas particulares que se han sumado a la iniciativa.

Para ello, el usuario debe indicar en la aplicación el destino al que quiere llegar. El sistema le mostrará la opción de seleccionar un taxi para hacer el trayecto, la distancia a la que está el conductor que se le asigne y el tiempo de llegada.

En cuanto al precio de la 'carrera', la aplicación mostrará "una estimación" del coste del trayecto en el taxi, si bien el precio definitivo y final será el que determine el taxímetro, al contrario de lo que ocurre con el viaje en VTC, en el que el importe se conoce de antemano. Tras el viaje, el usuario recibe en su email una factura con el trayecto y el importe del servicio.