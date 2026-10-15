Las calles Isabel II y Jesús de Monasterio se cortan al tráfico hoy por obras de asfaltado

Cortes de tráfico - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que los trabajos de asfaltado que está llevando a cabo Aqualia en el entorno de la Casa Consistorial están ocasionando cortes y desvíos de tráfico durante este jueves, 15 de octubre.

Estas actuaciones forman parte de las obras realizadas en este ámbito de la ciudad para mejorar la red de saneamiento y prevenir inundaciones.

En concreto, desde las 08.00 horas de hoy permanece cortada la circulación en la calle Isabel II, en el tramo comprendido entre Calvo Sotelo y el cruce con Juan de Herrera, donde finaliza la actuación.

Durante estas labores se mantiene habilitada tanto la salida del aparcamiento subterráneo de la plaza del Ayuntamiento como el paso de peatones situado en Juan de Herrera.

Por otro lado, a partir de las 22.30 horas de este jueves se llevarán a cabo los trabajos de asfaltado del cruce de Calvo Sotelo y de la zona de las rejillas de recogida de aguas pluviales de Jesús de Monasterio.

Para facilitar el desarrollo de estas actuaciones nocturnas, se establecerán desvíos de tráfico para los vehículos que circulen en dirección al Ayuntamiento, tanto en la rotonda de Faro Santander como en los cruces de Isabel II, Cervantes y Lealtad.

Está previsto que estas labores nocturnas finalicen a las 06.00 horas de mañana viernes.

Además, el domingo 18 de octubre por la noche está previsto completar las actuaciones con el pintado de la señalización horizontal en los tramos afectados.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de los ciudadanos ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos y recomienda a los conductores que presten atención a la señalización provisional.