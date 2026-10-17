La Cámara de Torrelavega reúne en un libro las historias de 88 comercios que forman parte de la vida de la ciudad

Archivo - Terraza de un bar en una calle de Torrelavega. - MESA DE MOVILIDAD DEL BESAYA - Archivo

TORRELAVEGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Torrelavega ha reunido las historias de 88 negocios del municipio en el libro 'Comercios con historia en Torrelavega', que se presentará este martes, 20 de octubre, a las 20.00 horas, en la Sala Mauro Muriedas.

En un comunicado, la institución ha subrayado que la publicación nace de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Torrelavega, que invitó a todos los establecimientos de la ciudad a participar en un proyecto destinado a recoger y dar visibilidad a sus trayectorias.

El resultado son 88 relatos que permiten acercarse a la historia del comercio local a través de las personas y los negocios que lo han protagonizado.

Entre los establecimientos incluidos figura Panaderías Sordo, cuyos orígenes se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX, el más antiguo de los recogidos en la publicación. En el otro extremo se encuentra Sobaos Arce, fundado en 2021.

Entre ambos, el libro reúne negocios de diferentes épocas, actividades y generaciones, ofreciendo una mirada al comercio de Torrelavega a través de su evolución.

Más allá de las fechas, la publicación ha puesto el foco en quienes han mantenido abiertos sus establecimientos, han dado continuidad a negocios familiares o han decidido iniciar una actividad comercial.

Por lo que son historias de trabajo, de relaciones con los clientes y de adaptación a los cambios que ha experimentado el sector.

La presentación contará con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; y el autor de la publicación, Carlos Barroso.

El acto incluirá también una conversación con tres comerciantes que representan distintas experiencias y momentos del comercio local.

Con esta publicación, la Cámara de Comercio de Torrelavega quiere reconocer el papel de los establecimientos comerciales en la vida de la ciudad y dejar constancia de unas trayectorias que forman parte de su memoria colectiva.