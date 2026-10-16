Camargo abre el plazo para el 'cheque bañera', una ayuda de hasta 600 euros para sustituirla por un plato de ducha

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CAMARGO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes el anuncio de la convocatoria del 'cheque bañera' del Ayuntamiento de Camargo, cuyo plazo de solicitud se este sábado 17. La iniciativa, dirigida a personas de 65 años o más o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, contempla ayudas de hasta 600 euros por vivienda para sustituir la bañera por un plato de ducha.

Estas subvenciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad y la autonomía personal de los camargueses, así como reducir el riesgo de caídas en el hogar, ha explicado el Ayuntamiento.

Podrán solicitarse para obras realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, por lo que incluyen tanto las actuaciones ya ejecutadas desde el inicio del año como las que se lleven a cabo hasta su finalización.

La convocatoria, que admite una solicitud por vivienda, cuenta con un presupuesto de 60.000 euros y establece una cuantía máxima de 600 euros por solicitud. Las ayudas son compatibles con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que el total recibido no supere el coste de la actuación.

Para acceder a este programa es necesario estar empadronado en Camargo con una antigüedad mínima de un año inmediatamente anterior a la solicitud y tener 65 años o más o un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.

La vivienda en la que se realice la obra debe constituir la residencia habitual y permanente de la persona solicitante. De este modo, podrán solicitar la subvención las personas propietarias, usufructuarias, arrendatarias o residentes autorizadas de la vivienda, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la retirada de la bañera, la instalación de un plato de ducha accesible, las obras de fontanería y albañilería necesarias para realizar el cambio y la colocación de barras de apoyo y otros elementos de seguridad. Si la actuación ya se ha ejecutado, se deberá presentar el justificante bancario del pago y las fotografías del baño antes y después de la intervención.

Las solicitudes, que podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo, a través de la sede electrónica municipal o por cualquiera de los medios previstos por ley, se resolverán por riguroso orden de presentación hasta agotar el crédito presupuestario disponible, siempre que cumplan los requisitos recogidos por las bases.

La subvención se abonará en un único pago mediante transferencia bancaria. Si la obra todavía no se ha realizado, el pago tendrá carácter de anticipo de la totalidad de la cuantía concedida, sin necesidad de garantía. Cuando la actuación se ejecute después de solicitar la ayuda, la documentación justificativa deberá presentarse en un plazo máximo de dos meses desde su finalización y, en todo caso, antes del 28 de febrero de 2027.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el teléfono 942 251 400 y en la página web municipal, www.aytocamargo.es.