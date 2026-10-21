Camargo abre el plazo de solicitud de ayudas para la compra de alimentos sin gluten para celíacos

Reunión del alcalde de Camargo, Diego Movellán, con ACECAN - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto este miércoles el plazo de solicitud de ayudas destinadas a sufragar gastos derivados de la compra de productos de alimentación sin gluten para personas con enfermedad celíaca residentes en el municipio. El programa cuenta con una dotación de 40.000 euros y contempla una subvención máxima de 250 euros por solicitud.

Una medida que se enmarca dentro de las actividades que el Consistorio camargués, que recientemente ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN), está llevando a cabo para apoyar a este colectivo, y que engloba, entre otras iniciativas, talleres informativos en diferentes pedanías.

El objetivo de estas charlas, que se impartirán del 28 de octubre al 10 de diciembre, es orientar y promover una alimentación saludable y compatible con esta enfermedad.

Así, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este miércoles el extracto de la convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 7 de octubre, por lo que ya queda abierto el plazo de presentación de solicitudes.

La convocatoria, que excluye los supuestos de sensibilidad al gluten no celíaca, alergia al trigo u otras patologías distintas de la enfermedad celíaca, permite el acceso a vecinos y vecinas empadronados en Camargo con una antigüedad mínima de un año.

Además, quienes presenten la solicitud para obtener esta ayuda, que será abonada en un único pago por la totalidad mediante transferencia bancaria, deberán tener diagnosticada la enfermedad celíaca mediante un informe médico expedido por el Servicio Cántabro de Salud o por el sistema público sanitario competente.

En los hogares en los que haya varias personas con este diagnóstico podrá presentarse una solicitud individual por cada una de ellas. Los gastos que cubre esta subvención aprobada por el Ayuntamiento de Camargo se restringen a la adquisición de productos de alimentación específicos para personas con enfermedad celíaca. Es necesario conservar los justificantes de gasto de los productos elaborados sin gluten que hayan sido comprados a través de esta subvención.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación permanecerá abierto durante el periodo de vigencia de la convocatoria, a partir de la publicación de su extracto en el BOC.