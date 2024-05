Camargo aprueba un presupuesto de 33 millones "equilibrado, prudente" y que atiende "lo urgente y necesario"

PRC y PSOE votan en contra por la "ausencia de inversiones"



CAMARGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Camargo ha aprobado este jueves, con el apoyo de Vox y los votos en contra del PSOE y PRC, el presupuesto de 2024, que asciende a 33,19 millones de euros y que, a juicio del equipo de Gobierno (PP), que cuenta con mayoría, es "equilibrado" entre ingresos y gastos, "prudente" y atiende "lo urgente y necesario".

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado unas cuentas para este año, las primeras de la legislatura que, a su juicio, son "realistas" tras el "brutal roto económico dejado por el PSOE" en el Ayuntamiento tras ocho años de gobierno.

Según ha explicado, para su elaboración, el equipo de Gobierno ha seguido un criterio de "prudencia", a la espera de conocer los "datos reales" de las cuentas municipales, teniendo también en consideración la vuelta de la aplicación de las reglas fiscales.

Movellán ha apuntado que Camargo cerró el año 2023 con "3 millones de déficit presupuestario" y tras la reactivación de las reglas de gasto, el uso del remanente municipal es "muy limitado".

De esta forma, por "responsabilidad", se ha dado prioridad a "lo urgente y necesario", ya que, ha aseverado, "de haber seguido el ritmo del PSOE a la hora de elaborar las cuentas nos encontraríamos ante un problema estructural grave".

El alcalde ha destacado algunas partidas recogidas en los presupuestos de este año, como los 180.000 euros destinados a las subvenciones para que cerca de mil viviendas del centro urbano dispongan de ascensores, las ayudas a la natalidad, la lucha contra la soledad no deseada o el impulso al turismo de eventos y cultural.

Asimismo, ha reiterado que el equipo de Gobierno ya ha comenzado a trabajar para situarse "entre los elegidos" por Europa para optar a Fondos FEDER.

En cuanto a las inversiones, Movellán ha señalado que el presupuesto "no recoge la totalidad" de las previstas, que los vecinos verán materializarse "en los próximos meses" a través de la colaboración con otras administraciones o generando créditos extraordinarios.

En este punto, ha aseverado que la renovación integral de la Plaza de la Constitución "será una realidad en la presente legislatura", así como la renovación de todos los contenedores de basura, que "será pronto una realidad"; y ha confiado en que el Gobierno nacional "mantenga su palabra" de llevar a cabo el proceso de integración ferroviaria.

Finalmente, el regidor ha invitado a los grupos de la oposición a hacer las propuestas que consideren de cara a la modificación presupuestaria que seguirá a la aprobación del presupuesto.

NO HAY MÁS QUE "FIESTA Y CERVECITA"

Sin embargo, el portavoz del PRC, Eugenio Gómez, ha votado en contra del presupuesto al considerar que "no responde a las necesidades de Camargo", "no apuesta por un crecimiento y desarrollo, sino que apenas mantiene lo que hay", "no se ha contado" con los grupos para su elaboración y "va a endeudar al Ayuntamiento y a los vecinos".

A su juicio, en los presupuestos de este año no hay nada más que "fiesta y cervecita", dado que se "aumenta" la partida para las fiestas mientras que se invierte "cero euros" o incluso se mete la "tijera" en otras como deportes, mujer e igualdad, juventud o turismo. Asimismo, ha censurado que no recogen el proyecto de la residencia de mayores de Parayas.

Del mismo modo, los socialistas, han rechazado estas cuentas, de las que han destacado su "ausencia de inversiones" y "recortes" en áreas como deportes, educación, cultura o asuntos sociales.

Para su portavoz, Esther Bolado, Movellán quiere "vender la moto, basándose en mentiras", con unos presupuestos que, ha criticado, "ni si quieran traen un solo euro en el capitulo de inversiones", lo que, refleja la "carencia de proyectos" por parte del PP, ha opinado.

En cuanto a los proyectos, ha afirmado que desde el Ejecutivo central va a haber presupuesto para el cubrimiento de las vías, del que estarán "muy atentos".

Bolado ha reconocido que, en un principio, se iban a abstener, al entender que en el documento "solamente hay cinco partidas de nueva creación" respecto al presupuesto anterior, si bien ha criticado que entre la Comisión y el Pleno "no ha podido meterse" ninguna propuesta.

Finalmente, en relación a las solicitudes que se han realizado desde el Grupo Socialista para obtener información, como los gastos de la fiesta homenaje a Pedro Velarde, Bolado ha avanzado que el grupo "no va a pasar esto por alto y ejercerá su derecho" para que el alcalde, "adalid de la transparencia", ha dicho, "cumpla con ella" y les facilite la información solicitada en tiempo y forma.

Por el contrario, Vox ha apoyado las cuentas de los 'populares' que, en su opinión, son "acordes" a lo que se han encontrado en las arcas municipales tras ocho años de Gobierno socialista, y ha subrayado su apuesta por los mayores y la juventud.

No obstante, su portavoz, Javier Barrón, ha reconocido que le gustaría que estos presupuestos fuesen "más ambiciosos" en materia de inversión.

Mientras que el concejal de Economía y Hacienda 'popular', Amancio Bárcena, ha criticado la gestión "inexistente" de los socialistas en los presupuestos del municipio desde 2016, que elaboraban "como una gallina loca", con "millones de euros provistos a través de modificaciones presupuestarias que después quedaban sin ejecutar".

Así, ha defendido que, frente a esos presupuestos en los que "no ajustaban" ingresos y gastos, en las cuentas de 2024 se ha puesto "el valor real" de lo que cuestan los servicios en función de la ejecución total de los últimos años.

"MÁS MUJERES" EN LAS CORPORACIONES LOCALES

Al margen de la aprobación de presupuesto municipal, en la sesión plenaria celebrada hoy también se ha aprobado la ordenanza sobre el uso y la tasa por la obtención de la tarjeta para el acceso a la sala de estudio 24 horas de la Biblioteca Municipal.

Asimismo, se ha dado luz verde a la subvención directa de 1.200 euros para financiar los premios que concede el IES Valle de Camargo a través del certamen literario 'El Pozón de la Dolores' y se ha aprobado la suscripción al convenio de colaboración, en materia de gestión catastral, entre el Consistorio y la Secretaría de Estado de Hacienda.

Mientras que en el apartado de ruegos y preguntas, el PSOE ha cuestionado al equipo de Gobierno sobre si en el programa de Corporaciones Locales se va a segregar a las cuadrillas por sexos.

Al respecto, el alcalde ha indicado que es "muy positivo" que Camargo reciba 760.000 euros para Corporaciones Locales y ha deseado que en 2024 "ojalá haya más mujeres que hombres trabajando dentro de esos 78 desempleados a los que les vamos a dar una oportunidad en Camargo".