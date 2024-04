La campaña 'Ver la vida en 4K' regresa a Cantabria para revisar el estado de la visión de alumnos de 20 institutos

SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes cántabros de entre 12 y 18 años podrán participar en la campaña 'Ver la vida en 4K' y someterse a un test visual sin coste en cualquiera de las 10 ópticas asociadas para comprobar si su visión está preparada para los exámenes de final curso, en el marco de la segunda edición de 'Ver para aprender', una iniciativa promovida por la asociación de utilidad pública Visión y Vida que se desarrollará desde el 22 de abril hasta el 31 de mayo.

La asociación ha explicado en un comunicado que su intención es seguir trabajando en una de las problemáticas sanitarias más importantes actualmente, el incremento de prevalencia de la miopía entre las generaciones más jóvenes.

Los datos obtenidos con esta iniciativa en 2023 tienen en alerta a los profesionales de la visión.

En este sentido, el presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha informado que uno de cada tres jóvenes de 12 a 18 años de España es miope y además se ha observado un desplazamiento generalizado de los valores hacia las dioptrías más altas: se duplica el número de miopes con entre -2,25 a -4 dioptrías; se multiplica por cinco los de -2,25 a -4,25; y por seis los miopes magnos (igual a 6 dioptrías) respecto a los resultados obtenidos en jóvenes de la misma edad en 2017.

Al respecto, ha alertado de que esta problemática puede suponer "un alto coste social" ya que el 10% de los miopes con más de 15 dioptrías terminarán en ceguera y el 60% de los desprendimientos de retina se producen entre miopes magnos.

Esta segunda edición cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y tiene como objetivos informar (a familias y profesores), educar a los jóvenes y revisar el estado de su visión a través de screenings gratuitos en los centros educativos y en las ópticas. También, investigar si existe alguna correlación entre los hábitos que esta generación tenía en su infancia y la existencia o no de miopía en ellos con un test digital disponible en https://visionyvida.org/verlavidaen4k/

"Con esta campaña tenemos la capacidad de llegar a miles de jóvenes que nos pueden explicar cómo eran y son sus hábitos de vida y ocio: el hecho de si jugaban o no a deportes, si éstos eran de exterior, si son gamers o grandes lectores o si vivieron en ciudad o campo podría darnos algunos datos de cómo el estilo de vida puede estar incidiendo en nuestra visión y qué podemos hacer, como sociedad, para mitigar el problema", ha explicado Alsina.

Así, cerca de 750 centros sanitarios de óptica de todas las comunidades autónomas de España y cerca de 1.500 escuelas serán los que aprovechen esta primera ronda de información y revisiones. Tras ello, de cara a la vuelta al cole, volverá una segunda edición que tendrá como objetivo seguir incrementando la masa de revisados.

Esta campaña vuelve a lanzarse en un momento propicio para ello, dado que gobiernos nacional y autonómicos están trabajando en la puesta en marcha de medidas que ayuden a la compra de equipamientos ópticos paliando lo que Visión y Vida, precursora de la iniciativa, denomina pobreza visual (imposibilidad de hacer frente al gasto de la compra de gafas o lentes de contacto).

Sin embargo, el presidente de la entidad recuerda que el 59% de las familias no revisa a sus hijos porque no se quejan. "No solo se trata de ayudar de manera generalizada, sino de fomentar el cuidado y la revisión para identificar los casos existentes. En caso de vulnerabilidad, la visión nunca se convierte en una prioridad, por eso llegar a los centros educativos y hacer cribados masivos es parte de la solución", ha remarcado Alsina.

En esta segunda edición, además, se ha incorporado un cambio, como es que solo participarán aquellos profesionales de la visión y aquellos centros educativos que estén concienciados y vayan a aprovechar esta oportunidad. Por ello, cada óptico-optometrista tendrá dos escuelas de su entorno a las que acudirá a entregar materiales, a ofrecer charlas de salud visual y realizar cribados masivos si así lo solicitan.

Para ser atractiva para adolescentes, 'Ver la vida en 4K' contará con un personaje creado por Inteligencia Artificial y usará TikTok como canal informativo, incluyendo vídeos con consejos visuales, material pedagógico y curiosidades que acerquen la salud visual y el funcionamiento del sistema visual a estas nuevas generaciones.