El candidato del PSOE a la Alcaldía de Reinosa dice que los vecinos "respiran ilusión y ganas de cambio"

REINOSA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Reinosa, Sergio Balbontín, siente "que los reinosanos respiran ilusión, ganas de cambio, pasión y esperanza", según ha afirmado en la presentación del proyecto y el equipo con el que concurrirá a los comicios del 28 de mayo, un acto que se ha celebrado este domingo en el Impluvium de la capital campurriana y que ha contado con la intervención del secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Ante un aforo lleno para la ocasión y frente a sus vecinos, compañeros de partido y de lista, militantes y campurrianos en general, Balbontín ha insistido en que presenta un "proyecto colectivo de ciudad, que lleva detrás mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha responsabilidad. Tenemos por delante un desafío apasionante para activar el cambio humano y político que Reinosa necesita", ha dicho.

El candidato socialista ha afirmado que "Reinosa tiene que volver a codearse con las ciudades más importantes de Cantabria y ha vertebrado su proyecto en cuatro ejes: empleo, buen gobierno, servicios públicos y capitalidad".

Según ha descrito el cabeza de lista socialista, es necesario generar oportunidades laborares para jóvenes y mayores, "lo que requiere levantar teléfonos y viajar a Santander y Madrid".

Balbontín ha manifestado el compromiso de su equipo para recuperar el suelo industrial del Polígono de La Vega, para poner en marcha el Plan Invierte y para crear una Casa de la Juventud, remodelando el Ferial, así como para convertir el colegio Concha Espina en "un eje cultural formativo y de ocio".

Del mismo modo ha adelantado la necesidad de impulsar el comercio y la hostelería, "abandonados durante la pandemia", y de crear la figura del concejal de barrios. "No se puede gobernar de espaldas a la gente, con lejanía y con soberbia", ha remarcado.

Un optimista Balbontín, que ha aprovechado su intervención para recordar a su compañero socialista Javier González, fallecido en 2022, ha afirmado que "es el momento de fraguar un amplio apoyo que permita el cambio, de concentrarlo en un gran proyecto de ciudad y en un gran equipo. Es el momento de virar, soltar el lastre y ponerse a trabajar".

A Balbontín le acompañarán en la lista socialista Miguel Ángel Fernández -como número dos-, Beatriz de la Pinta, Alberto Ruiz, Nayara Gutiérrez, José Santiago Ruiz, Andrea Fernández, Francisco Javier Gómez, Julia Santiago, José Ignacio García, Erika García, Cristina Fernández, Natalia García, Fidel Postigo, José Andrés García y Eva María González.

Por su parte Pablo Zuloaga, que se ha fundido en un abrazo con Balbontín y con cada uno de los integrantes de la lista, ha puesto en valor a Reinosa y a toda la comarca campurriana, así como la capitalidad de Reinosa.

El secretario general del PSC-PSOE ha destacado el "importante trabajo" realizado en esta legislatura a nivel sanitario en la región, señalando el equipo con el que actualmente cuenta el Hospital Tres Mares o el convenio con Castilla y León que está permitiendo reforzar y ampliar los servicios del centro.

Del mismo modo, se ha referido al campo de regatas olímpico, "el mejor de España", con el que contará el Embalse del Ebro y cuyas obras ya están adjudicadas; o a las actuaciones acometidas en el IES Montesclaros o el CEIP Alto Ebro.

Zuloaga ha señalado que "en 20 años no se ha movido ni un papel para impulsar el polígono industrial, la piscina ha estado cosida a goteras y no han sido capaces de hablar con la gente de los institutos y colegios para conocer sus necesidades, 20 años para hacer algo y no han hecho nada".

"Ahora tenemos un reinosano como es Sergio Balbontín que sabe lo que esta ciudad necesita, con un proyecto para dejar el gris atrás y aprovechar todas las oportunidades", ha destacado.

Y es que ha dicho, "que nadie caiga en la trampa, porque... mientras el PP cerraba residencias, los socialistas abrimos más, mientras el PP subía las tasas universitarias, nosotros las bajábamos y mientras el PP reducía las becas, nosotros las subimos y esto son hechos que garantizan el futuro de Cantabria".

El líder de los socialistas cántabros ha sostenido que "el futuro de Cantabria pasa por el futuro de Reinosa y Campoo", y se ha mostrado "seguro" de ganar las elecciones el 28 de mayo, "porque tenemos una oportunidad y tenemos claro con quien no vamos a gobernar mientras otros parecen que tienen dudas de si gobernar con la izquierda y la derecha". Por eso, "lo que está en juego ahora es que los progresistas de Cantabria cojan la papeleta que tienen coger para que Cantabria siga avanzando".

"Si queremos que Reinosa cambie, avance y siga adelante tenemos que dar una oportunidad a quien quiere dejarse la piel. Necesitamos ser más, necesitamos una mayoría social que lleve a Sergio Balbontín a la Alcaldía de Reinosa para lograr el mejor futuro", ha concluido.