Cantabria anima a las mujeres a participar en el cribado del cáncer de mama

Archivo - Centenares de personas participan en la XI Marcha Contra el Cáncer de Mama de Reocín en 2024. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha animado a las mujeres de entre 48 y 71 años, el grupo de edad con mayor incidencia de cáncer de mama, a que participen en el Programa de Detección Precoz porque la prevención "es la mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad".

En un comunicado, y aprovechando que este lunes se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, el Ejecutivo ha recordado que en el mes de mayo se produjo la vuelta 15 del Programa, en el que se prevé invitar a unas 15.000 mujeres más que en la vuelta previa, en la que participaron casi el 77% de las 87.779 mujeres invitadas.

Aun así, según la Consejería de Salud, en Cantabria sigue existiendo una gran diferencia de participación entre las mujeres que repiten cribado, que ya están plenamente inmersas en el programa (un 87%), y las que se realizan la prueba por primera vez, que no superan el 46% de participación.

Por ello, ha insistido en que, gracias a la detección precoz y los avances en los tratamientos, las tasas de supervivencia siguen mejorando año tras año.

Y es que, según los últimos datos cerrados, la tasa de detección en la región es de 6,53 cánceres por cada 1.000 mujeres cribadas, cuando los estándares que marca la Unión Europea están en 4 casos, una cifra que refleja una gran mejoría en el diagnóstico temprano del cáncer.

Del total de cánceres de mama detectados, casi el 80% de ellos eran menores de dos centímetros y, de éstos, el 77% no tenía afectación ganglionar, lo que se traduce en un pronóstico mucho más favorable, mayores tasas de curación y tratamientos menos invasivos.

De hecho, más de la mitad de los cánceres de mama que se diagnostican están en estadios iniciales, son pequeños y fáciles de tratar, lo que mejora la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes.

Precisamente, ese es el objetivo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama: mejorar la morbilidad, mortalidad, esperanza y calidad de vida de las mujeres de Cantabria.

EL CÁNCER MÁS FRECUENTE EN MUJERES.

El Gobierno ha asegurado que el cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres y supone la primera causa de muerte por esta enfermedad en mujeres del mundo.

Por eso, es "vital" participar en el Programa organizado en Cantabria y con garantía de calidad, una estrategia muy eficaz y efectiva.

Tal es así, que las mujeres con cáncer de mama detectado en el Programa presentan a los 5 años una supervivencia superior al 90%.

El objetivo de la Consejería de Salud es ampliar la franja de edad de las mujeres cribadas hasta los 45-74 años en 2028, lo que supondría incluir en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama a 25.000 personas más.