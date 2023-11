Cantabria asegura que el Ministerio valora aceptar su petición de declarar a la CC.AA libre de vectores

El consejero de Desarrollo Rural a la oposición tras ser reprobado: "No me preocupa absolutamente nada lo que piensen, solo los ganaderos"



SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, ha asegurado que el Ministerio que dirige Luis Planas "va a atender" la petición de Cantabria de ser declarada "lo antes posible" libre de vectores ante la práctica desaparición de los mosquitos que transmiten la enfermedad hemorrágica epizoótica y la lengua azul por la llegada del frío, lo que permitiría "flexibilizar" los movimientos del ganado.

Así lo ha señalado el consejero tras la carta que ha remitido este lunes al Ministerio solicitándole formalmente esta petición, que ya adelantó hace unos días que plantearía, y después de la conversación mantenida con el director de Ganadería del Ministerio, que le ha prometido una respuesta "en los próximos días".

"Eso se llama gestión eficaz", ha subrayado el consejero valorando la actitud de su departamento en defensa de los ganaderos.

El consejero ha avanzado esta información en respuesta a un bloque de preguntas sobre la enfermedad de la lengua azul y los casos registrados en Cantabria que ha planteado este lunes en el Pleno por el PSOE, que ha considerado una "temeridad" la petición del Gobierno en estos momentos.

Además, el consejero ha recordado que el Gobierno de Cantabria ya ha contactado con laboratorios para la adquisición de vacunas que sirvan para que la cabaña ganadera quede "completamente inmunizada" y evitar un brote el año que viene. Ha recordado que la vacuna que se administrará será "polivalente" y dirigida no solo contra el serotipo que actualmente tiene presencia en la comunidad sino también con otro que amenaza desde Francia.

Por otra parte, en otro momento del Pleno de este lunes, el consejero ha instado a los grupos de la Cámara a unirse y aprobar una iniciativa para respaldar la petición del Gobierno regional (PP) y de otras comunidades al Ministerio de Planas para que ponga en marcha una vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizoótica, que ha afectado a miles de reses de la comunidad con el brote declarado el pasado 5 de septiembre.

A juicio del consejero, una vacunación masiva sería la "única medida eficaz" para erradicar la enfermedad hemorrágica epizoótica, si bien, desde el PSOE le han recordado que es como "pedir la luna" porque no hay ninguna aprobada ni en España ni en ningún país de la UE.

Todas estas cuestiones han salido a relucir en el mismo Pleno en el que todos los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han unido sus votos para aprobar una iniciativa que incluía la reprobación del consejero por lo que consideran una "pésima gestión" del sector primario en los cuatro meses y medio que lleva en el cargo y por la "falta de veracidad y escaso respeto institucional" en su intervenciones en el Parlamento.

Tras esta reprobación, el consejero ha replicado que "no le preocupa absolutamente nada lo que piense" la oposición, solo los ganaderos, y estar con el sector.

A su juicio, los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han optado por reprobarlo porque "no tienen nada más que decir" y solo buscan "hacerse oír". "No me preocupa la aritmética parlamentaria, solo los ganaderos", ha añadido Palencia.

El consejero ha repochado a Vox que se haya unido al PRC --partido que, ha dicho, gobernaba "mientras se expandía" la enfermedad hemorrágica epizoótica en 2022 y 2023-- y al PSOE --formación "que pacta con los prófugos de la Justicia-- para sacar adelante la reprobación.

"Su deriva parlamentaria me preocupa", ha replicado Palencia al diputado de Vox Cristóbal Palacio, que ha dicho al consejero que debería hacerle "reflexionar" que todos los grupos de la oposición coinciden, pese a sus diferencias, en criticar la gestión del consejero.

Palacio le ha dicho que su reprobación no tiene nada que ver con una cuestión "ideológica" sino que se debe a que no tiene "estrategia" ni ha demostrado "capacidad de gestión" en asuntos como la enfermedad hemorrágica epizoótica ni en el tema de los anticipos de las ayudas de la PAC, que este año "por primera vez" no se abonarán.

Por su parte, el PSOE se ha mostrado "alucinado" con las declaraciones del consejero, al que han recordado que en el Parlamento es cuestión "de aritmética" y le han recomendado "un poco de humildad" y un "cambio de actitud" ya que, de lo contrario, le ha augurado un "mal futuro" en el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, para el consejero los partidos de la oposición "no han entendido ni quieren entender" y han hecjo "el ridículo" proponiendo algunas cuestiones y medidas sobre la enfermedad hemorrágica epizóotica que "no tienen ni pies ni cabeza" y que no contribuyen a frenarla.

"No se puede erradicar una epidemia vírica con los medios que propone", ha dicho Palencia, que también ha reivindicado la línea de ayudas aprobada para ayudar a los ganaderos con reses afectadas por la enfermedad y ha anunciado que "se están tramitando" los expendientes y la semana que viene ya se empezará con las órdenes de pago.

Ha señalado que esas ayudas no solo servirán para indemnizar a los ganaderos por las reses fallecidas sino también para contribuir al pago de los tratamientos curativos y preventivos.

Además, ha defendido su actuación en relación con las ayudas de la PAC y ha lamentado que todos los grupos de la oposición hayan caído en la "trampa" del diputado del PRC y exconsejero del área, Guillermo Blanco, en su planteamiento sobre las ayudas de la PAC, que, según Palencia, "puede generar perjuicio a los ganaderos".

Concretamente, el Pleno ha aprobado hoy se insta al Gobierno a abonar de manera íntegra el pago del 90% de las ayudas directas de la PAC antes del 31 de diciembre.