Cantabria critica la "nueva excusa" para la intermodal y exige a Puente que "cumpla"

"Si la decisión es no formar parte del proyecto ni de la financiación, será una decisión política", advierte Arasti



SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha criticado la "nueva excusa" del Ministerio de Transportes para justificar que "no tiene intención de financiar" la estación intermodal para el centro logístico de La Pasiega, diciendo ahora que "no es de interés general del Estado", algo que además "no es cierto".

Por ello, el Ejecutivo autonómico exigirá al Gobierno central que "cumpla el compromiso adquirido" de desarrollar la estación intermodal y al ministro Óscar Puente que "cumpla con su palabra dada, además, en Santander", donde dijo que "sí había demanda y sí había gestor, el Gobierno de España estaría".

"El Gobierno de Cantabria ha demostrado que la intermodal tiene demanda, es rentable, viable y, por supuesto, de interés nacional", ha dicho el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que ha afirmado que la terminal "se va a hacer porque es una necesidad" y la comunidad reclamará al Estado que cumpla el compromiso y, si no lo asume, "se articularán en los presupuestos la fórmula necesaria para llevarla a cabo".

Así lo ha expresado este miércoles en una rueda de prensa tras conocerse que el Ministerio descarta construir la terminal al considerar que es de "interés autonómico" y no nacional pero ofrecer su "mano tendida" para ayudar a la comunidad para "poder hacer posible que sea una realidad".

Ha advertido que, "si finalmente la decisión del Gobierno es no formar parte del proyecto, ni de la financiación de la intermodal", será "una decisión política del Gobierno de Sánchez" y nada tendrá que ver con lo técnico porque "hemos desmontado todas y cada una de las supuestas imposibilidades técnicas" que se han venido planteando desde Adif y que, a su juicio, han sido "demasiadas excusas".

"SIGNOS DE ALERTA"

Ha relatado que los "signos de alerta" sobre la intermodal se iniciaron al mes de llegar el PP al Gobierno autonómico ya que, ha recordado, hasta entonces el "compromiso" de que el Ministerio llevaría a cabo la terminal se había mantenido e incluso, ha recordado, está recogido en un convenio entre ambos ejecutivos, rubricado por la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en noviembre de 2022.

El primer "signo de alerta" fue el estudio de Adif, que se conoció en agosto de 2023 y "se retrasó muchísimo", en el que se decía "que no había demanda a corto y medio plazo, que la intermodal no era rentable, que el Llano de La Pasiega no era el emplazamiento idóneo y que la terminal quedaba encajonada entre taludes de nueve metros".

Y la "segunda alerta", ha dicho Arasti, fueron las declaraciones del propio ministro en marzo en Santander, en donde, según ha leído literalmente, dijo que "si hay demanda, si hay un gestor, el Gobierno de España va a estar y será cuestión de que acordemos la fórmula", con lo que además establecía "una nueva condición que nunca anteriormente había sido citada".

Pese a todo ello, que ha calificado de "demasiadas excusas", Arasti ha destacado que el Gobierno cántabro se puso a trabajar, primero para rebatir lo expuesto en el estudio de Adif. Así, ha ensalzado que se ha demostrado que hay demanda para la intermodal.

"Hemos cuantificado la demanda mínima en el corto plazo, concretamente 620.000 toneladas al año, como mínimo", ha detallado, indicando que esa demanda se basa en las dos empresas que ya han expresado su interés en manipular desde la terminal, una de nueva creación y otra radicada en Cantabria que quiere ampliar su negocio, hacer nuevas inversiones y crear empleo.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria también ha demostrado que la intermodal tiene rentabilidad financiera. "Según Adif, era negativa y ahora es positiva", ha dicho el consejero, que además ha valorado que Ejecutivo ha calculado también la rentabilidad económico-social, que es habitual en cualquier estudio, pero que en el de Adif no figuraba. "Y también hemos despejado cualquier atisbo de duda relativo a la viabilidad técnica", ha añadido.

"Por lo tanto, hemos cumplido, y ahora lo que pedimos al ministro es que cumpla su palabra, que acordemos la fórmula de colaboración para llevar a cabo la intermodal", ha reclamado Arasti.

CRITICA LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO

Por otro lado, ha lamentado que la información desde el Ministerio saliese cuando aún se estaba celebrando la reunión de este martes, un encuentro "técnico" que contó, además de con su asistencia, con la participación del presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz.

"No se cuestionó ninguno de los datos aportados por el Gobierno de Cantabria. Todos y cada uno fueron dados por correctos. Es más, los datos de demanda se consideraron un gran avance para promover la estación intermodal", ha señalado.

De hecho, ha detallado que en la reunión se alcanzaron dos acuerdos: uno, a petición de Puertos del Estado, para que el Gobierno de Cantabria haga un análisis para traducir la demanda a composiciones ferroviarias concretas --"una nueva demanda que haremos lo antes posible aunque esto parecen las 12 pruebas de Hércules"---; y dos, la celebración de una reunión para "acordar los términos de la fórmula de la que hablaba el Ministro para construir la intermodal, para abordar la financiación".

De ninguno de esos acuerdos se deduce que Transportes descarte construir la intermodal, ha insistido Arasti, que asimismo ha criticado el "talante" del departamento de Puente al remitir una información mientras se celebraba la reunión y decir ahí "por primera vez" que "es un proyecto de interés autonómico, no de interés general del Estado y, por lo tanto, no recibirá financiación pública del Gobierno de España".

Eso ni se habló ni se comentó en la reunión al igual que tampoco hubo un "compromiso de todas las partes implicadas en trabajar conjuntamente en la búsqueda de financiación", ha afirmado. "No es cierto y por una sencilla razón: no había capacidad de decisión en cuestiones de financiación, era una reunión puramente técnica", ha apostillado.

Así, sobre la información del Ministerio, ha señalado que "no responde a la realidad de lo que se acordó, porque evidentemente se tenía preparada con antelación, y en ella se expresa por primera vez en años que no tiene intención de financiar la intermodal, con una nueva excusa, que no es de interés general del Estado".

"DEMASIADAS EXCUSAS" Y "TODAS DESMONTADAS"

Para Arasti, ha habido "demasiadas excusas" y, aunque "todas han sido desmontadas" por el Gobierno regional, "ahora se han inventado una nueva, que no es de interés general del Estado". "Han tenido muchos años para decirlo pero nunca lo hicieron, sino todo lo contrario", ha evidenciado, y ha recordado que hasta firmaron un convenio con Cantabria que recoge la "necesidad y oportunidad" del proyecto.

"Una infraestructura que ambos gobiernos consideran necesaria y oportuna y en estrecha relación con el Puerto de Santander, que es competencia del Estado, ¿no es de interés del Estado?", se ha preguntado el titular de Industria, citando lo recogido en el convenio.

Arasti también ha detallado el estado de las obras en el Llano de La Pasiega que "van a buen ritmo". Así, ha avanzado que en octubre estarán concluidas las obras de explanación y drenaje de la parcela. "Para esa fecha, el Gobierno de Cantabria ya habrá invertido 5 millones de euros exclusivamente en la parcela que albergará la intermodal, tres en expropiaciones y dos en las obras".

En cuanto a la afección que pueda tener en la obra la postura actual del Ministerio, ha asegurado que "las obras en ningún momento están afectadas por esta cuestión" aunque ha insistido en que allí está "ya la parcela explanada y las obras de drenado realizadas, todo preparado para que el Gobierno de España cumpla con su parte del trato".