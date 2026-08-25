Cantabria destinará 500.000 euros a ayudas para paliar "la nefasta costera del verdel" de este año

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a los actos de celebración de la festividad de San Ginés en la cofradía de pescadores. - GOBIERNO DE CANTABRIA

COLINDRES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha anunciado que su departamento ha comenzado el procedimiento para articular de nuevo una ayuda de medio millón de euros, con el objetivo de paliar "la nefasta costera del verdel de este año".

Esta cantidad será la misma que cobraron los pescadores este año y por el mismo motivo, según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

"Desde el Gobierno de Buruaga vamos a ayudar de nuevo a los barcos de artes fijas y menores, tal y como hicimos el pasado año, porque somos conocedores de la difícil situación que está viviendo este segmento de flota en los últimos años, que representa a muchas familias y que, de manera indirecta, también genera muchos puestos de trabajo", ha dicho.

Susinos ha destacado que esta es una costera "clave" para los 70 barcos de artes fijas y menores, "que son fundamentales" para la economía.

En este sentido, ha criticado "el continuo abandono del ministerio de Pesca", el cual, según ha matizado, "responde siempre de manera negativa a nuestras peticiones para que articule alguna ayuda directa para paliar esta situación".

Por otra parte, la consejera ha destacado que su departamento ha aumentado la partida destinada para impulsar la industria conservera de Cantabria, con el aumento de un millón de euros en los presupuestos de este año, pasando de 3,5 a 4,5 millones euros para la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

"Hemos realizado un esfuerzo importante que está dando sus frutos, ya que ha sido muy bien recibido por el sector conservero de nuestra Comunidad, permitiendo también aumentar la intensidad de la ayuda, pasando del 34 al 42 por ciento de la inversión subvencionable presentada por los beneficiarios", ha puntualizado Susinos.

Los gastos subvencionables por estas ayudas, ha recordado, son la construcción, ampliación, modernización y acondicionamiento de bienes inmuebles; la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; costes generales; programas informáticos; elementos de transporte interno, y la adquisición de equipos y mobiliario de laboratorio, entre otras actuaciones.

Susinos ha acudido a la misa mayor y posteriormente ha participado en la tradicional entrega de banderas a la Cofradía, tres concretamente -España, Cantabria y Colindres- así como la de Colindres a las 100 embarcaciones locales.

El acto ha incluido también el homenaje a cuatro socios veteranos de la Cofradía de San Ginés, que han recibido una placa conmemorativa.

Tras las celebraciones, y acompañada del presidente de la Cofradía y del alcalde de Colindres, Javier Incera, la titular de Pesca ha visitado las 14 casetas instaladas con motivo de la fiesta.