Cantabria dota con 27 millones el Plan de Inversiones Municipales y el Gobierno aportará al menos el 80%

El Gobierno financiará el 95% en municipios en riesgo de despoblación y el 100% en el Valle de Villaverde y Tresviso

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Inversiones Municipales 2025-2029 del Gobierno de Cantabria estará dotado con casi 27 millones de euros e incrementa la aportación del Ejecutivo al 80% con carácter general, al 95% en los municipios en riesgo de despoblación y al 100% en los ayuntamientos del Valle de Villaverde y Tresviso por su situación geográfica especial.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa después de la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto del nuevo Plan de Inversiones Municipales, que contempla un primer ingreso para los 102 ayuntamientos de 60.000 euros, el doble que en los anteriores.

Media ha destacado que este plan es uno de los programas "más esperados" por los municipios ya que "ponemos en sus manos una partida muy importante de dinero para ejecutar en los próximos cinco años proyectos que ayuden a crear riqueza en su territorio y a dotar de los mejores servicios" a los vecinos.

Además, el consejero ha ensalzado que "este nuevo decreto llega con novedades muy importantes, que van a permitir que el esfuerzo financiero de los ayuntamientos sea todavía menor".

El decreto, según ha avanzado, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este miércoles, 6 de noviembre, y el plazo para que los ayuntamientos presenten los proyectos será desde el 17 de enero al 31 de octubre de 2025.

Con una inversión de 26.975.000 euros, que se repartirán con los mismos criterios "objetivos" que en anteriores planes, este Plan de Inversiones Municipales 2025-2029 demuestra "la vocación municipalista de este Gobierno y el compromiso incuestionable por ayudar a los ayuntamientos y mantener sus servicios públicos".

Media ha señalado que este decreto es "fundamental" para los ayuntamientos y ha asegurado que es "justo y equitativo" porque permite que "lleguen inversiones en igualdad de condiciones a todos los rincones de la región".

Un decreto que se ha "mejorado" para que "dé soluciones a problemas que los anteriores planes dejaron pendientes". En este sentido, ha detallado que en el anterior "hubo cuatro ayuntamientos que no consideraron bueno presentarse y vamos a intentar que esta vez eso no ocurra". Los consistorios que no concurrieron a estas ayudas fueron el Valle de Villaverde, Liendo, Pesquera y Santiurde de Reinosa.

Por ello, Media ha manifestado que, antes de aprobar el decreto, el Gobierno a hablado con "todos los alcaldes" para asegurarse que el nuevo Plan de Inversiones Municipales va a "ser más adecuado" a las necesidades de los municipios.

SE DUPLICA PARTIDA INICIAL

El decreto duplica la cantidad inicial que aportará la administración regional de 30.000 a 60.000 euros, lo que en algunos ayuntamientos supondrá recibir de inicio casi el 60% de la inversión. Es el caso de Pesquera, Tresviso, Anievas, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Saro y Valle de Villaverde.

Además, habrá nueve municipios que aumentarán su partida en 25.000 euros por haber incrementado su población, concretamente Santa María de Cayón, Reocín, Entrambasaguas, Hermandad de Campóo de Suso, Bárcena de Cicero, Ampuero, Hazas de Cesto, Polaciones y Guriezo (este último consistorio renunció a las cantidades del anterior plan).

Otra de las principales novedades del decreto es la modificación de los porcentajes a aportar por cada administración, que en el caso del Gobierno se incrementa de forma general del 70% al 80%, de forma que los ayuntamientos aportarán un 20% en lugar de un 30%.

Una aportación local que se reduce al 5% en el caso de los municipios en riesgo de despoblamiento y a los que el Ejecutivo les financiará el 95%.

Y también se ha diseñado un apartado especial para dos municipios "muy especiales por su ubicación y a los que se accede desde otras comunidades", que son el Valle de Villaverde y Tresviso y en los que el Gobierno aportará el 100% de la inversión. "Este es el compromiso con la Cantabria de las dificultades", ha apostillado Media.

En cuanto a las obras objeto de financiación, el consejero ha detallado que serán actuaciones que tengan la consideración de inversiones de infraestructuras y sus respectivos equipamientos e instalaciones, obras de edificación, obra civil y de urbanización de espacios públicos y obras de zonas verdes.

Así, quedan excluidas del decreto las obras de infraestructuras educativas, sanitarias, deportivas y de servicios sociales que son competencia del Gobierno regional.

Media ha indicado que las ayudas concedidas en este plan serán compatibles con otras destinadas a financiar la misma actuación "siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la obra subvencionada".

SOLICITUDES Y PLAZOS

En cuanto a las solicitudes, el consejero ha apuntado que cada ayuntamiento podrá presentar una única solicitud de subvención que reúna todos los proyectos que se piden, con un máximo de tres actuaciones.

El presupuesto base de licitación de cada proyecto será superior a 40.000 euros sin IVA, y el plazo de ejecución de la obra no podrá superar los 18 meses. Solo en el caso de que se presenten tres proyectos, el ayuntamiento podrá incluir uno inferior a 40.000 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el viernes 17 de enero de 2025 y finalizará el viernes 31 de octubre de 2025, siendo dicho plazo improrrogable.

El pago de la subvención concedida se realizará previa justificación de que se ha realizado el gasto, y el plazo para ello concluirá el 29 de octubre de 2029, salvo en los casos en los que se haya concedido una prórroga.

El pago de la subvención se realizará de la siguiente forma: un primer pago anticipado de la subvención de 60.000 euros a cada ayuntamiento en 2026, el 30% en 2027, el 25% en 2028 y el resto en 2029 previa justificación del gasto.