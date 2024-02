Cantabria exige a Sanidad que afronte el déficit de médicos de familia en Atención Primaria

Sanidad acepta la reevaluación de las condiciones de acreditación de Primaria para aumentar el número de plazas



SANTANDER/MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha exigido este viernes al Gobierno central que haga frente al "principal problema" que tiene la sanidad pública, que en su opinión es el déficit de médicos de familia disponibles para contratar en Atención Primaria. Un problema "que se arrastra desde hace años" y que "lejos de solucionarse" se acentúa día a día, ha dicho.

En un comunicado, Pascual ha explicado que se trata de una reivindicación que comparten la mayoría de las comunidades autónomas y así lo han expresado, "profundamente decepcionados", durante el pleno monográfico sobre Atención Primaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado este viernes.

"Ni siquiera se ha incluido este asunto crucial el orden del día del Pleno", a pesar de que los consejeros "insistentemente lo habíamos solicitado", ha subrayado Pascual, que ha lamentado que en el máximo órgano de gobierno del sistema sanitario español "se ignoran los problemas reales de la sanidad".

"Prácticamente todas (las comunidades) padecemos el mismo problema, independientemente del color político", como es la falta de médicos de familia, ha subrayado.

Pascual también ha desmentido a la ministra de Sanidad, Mónica García, porque en su opinión la Atención Primaria está "lejos" de la senda de recuperación, como ha sostenido esta mañana. "Nadie desde la objetividad se cree que se está en la senda de la recuperación, tras el supuesto giro de volante dado en 2018", ha declarado Pascual al término del encuentro.

De hecho, para el consejero, una vez finalizado el Plan de Acción de Atención primaria y comunitaria 2022-2023, la Atención Primaria "no está mejor que en 2021" y "nadie puede hablar del éxito del plan", que ha calificado de "absoluto fracaso".

Según el titular de Salud, en lugar de reconocer este "fracaso", la ministra "lo único que hace es culpar sistemáticamente al Partido Popular" de la debilidad del primer nivel asistencial, y le ha pedido que "asuma sus responsabilidades" y deje de "echar balones fuera de forma permanente".

Pascual también ha criticado el "autoritarismo nunca visto, con una pretensión constante de injerencia en las competencias de las comunidades autónomas" de la ministra, "acompañado de una manifiesta dejación de sus funciones".

"Salimos de otro Consejo Interterritorial más en el que el único compromiso demostrado es el nuestro, el de las comunidades autónomas", las únicas dispuestas a asumir más costes laborales y de formación, ha señalado Pascual, que ha contrapuesto a un Ministerio que "quiere hacer creer a la opinión pública que las regiones pretendemos deteriorar la calidad de la formación, cuando es el Gobierno central quien tiene la última responsabilidad". "Es indignante que hagan dejación de funciones y encima le den vuelta a la tortilla", ha apostillado.

"Sin profesionales es imposible y para tener más profesionales hay que formarlos y para formarlos el Ministerio debe actuar urgentemente", ha subrayado.

La sensación tras el encuentro de este viernes es de "profunda decepción" para el consejero. Un sentir que se repite nuevamente tras un Consejo Interterritorial "infructuoso", puesto que la posición del Ministerio "no aporta nada para Cantabria, no plantea ninguna solución al déficit de médicos que padecemos y sí muchas palabras retóricas y vacías, que no implican tomar decisiones".

FLEXIBIZACIÓN DE CRITERIOS DE LAS UNIDADES DOCENTES

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha aceptado reevaluar las condiciones de acreditación de las unidades docentes de Atención Primaria para aumentar el número de plazas en esta especialidad, tal y como reclamaban las comunidades del PP.

En este sentido, Pascual ha destacado que los consejeros del PP han "conseguido" el compromiso del Ministerio de flexibilización de criterios de las unidades docentes, con la constitución, en uno o dos meses, de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y la elaboración de una propuesta "en serio" para este verano.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha explicado que "hemos arrancado al Ministerio el compromiso de que, en las próximas dos semanas, se va a reunir la Comisión de Recursos Humanos con una serie de propuestas para flexibilizar las condiciones de acreditación de las unidades docentes de AP, que permita que todas las CCAA podamos aumentar el número de plazas de docencia de médicos especialistas". "Esto es fundamental para paliar el grave problema que sufrimos hoy", ha añadido, para asegurar que "el tema de los recursos humanos en AP ha centrado el debate" del CISNS.

En estos mismos términos se ha expresado la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que ha reiterado que, en las próximas dos semanas, las CCAA harán propuestas para la adaptación de la acreditación de unidades docentes en AP, "que estaba pendiente del 2018". "Le hemos dado dos semanas, ella ha aceptado y, a partir de ahí, vamos a trabajar para permitir que tengamos a más residentes de familia y otras especialidades formándose con nosotros".

LA SITUACIÓN DE LOS MIR QUE EMPEZARON EN 2020

Asimismo, durante el CISNS, Cantabria, con otras regiones, ha solicitado al Ministerio que aborde con urgencia el aumento de mil plazas adicionales de médicos de familia en la convocatoria de médicos internos residentes MIR, durante los próximos cuatro años.

Sanidad se ha comprometido a "dirigir" lo que va a ocurrir en el verano con los MIR que empezaron su periodo de formación en 2020 y que finalizan este año. Debido a la pandemia, comenzaron en septiembre en lugar de en junio.

Pascual ha enfatizado que el Ministerio de Sanidad tiene que asumir su responsabilidad "sin excusas" porque Cantabria tiene la competencia para contratar médicos de familia, "pero la realidad es que no hay especialistas disponibles para trabajar". Y eso "es culpa de la dejadez" del Ministerio, ha concluido.

"Por mor de la pandemia, estos MIR tienen que prolongar su actividad como residentes, y se ha quedado en que, de modo conjunto y dirigido por el Ministerio, se van a poner en marcha las condiciones para uqe los médicos presten atención durante el verano", ha adelantado el consejero de Castilla y León.

Así, según Vázquez, se ha "pactado" que no se van a modificar las condiciones docentes; es decir, "no se va a adelantar el término del MIR para no perder la calidad docente. "Sin embargo, sí que hay algunas condiciones dentro de los programas formativos que queremos que el Ministerio ponga encima de la mesa y permita que lo hagamos a todas las comunidades de modo homogéneo", ha expresado.

En definitiva, Vázquez ha trasladado a los medios que los consejeros están "satisfechos" porque "esto es lo que se ha venido pidiendo a lo largo de los últimos años: tener un debate claro y por parte de los consejeros dentro del pleno del Consejo Interterritorial para empezar a poner luz en este tema de los recursos humanos en AP".

Por su parte, el consejero de Aragón, José Luis Bancalero, ha señalado que estos MIR, con el respaldo del Ministerio, van a participar del ámbito asistencial directo con autonomía, ya que son "R mayores", y esto "puede llevar un complemento económico". "Verdaderamente encontramos un desahogo a la hora de planificar lo que será la asistencia sanitaria en este próximo verano", ha agregado.