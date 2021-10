Cantabria no ha detectado casos de variante Delta Plus pero Sanidad no descarta "que esté presente"

Las vacunas contra la gripe llegarán la próxima semana

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no ha detectado casos de la nueva variante Delta Plus del Covid-19 pero el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, no descarta que "esté presente" en la región.

"Un mundo globalizado y con la conexión directa que tiene Cantabria con Inglaterra" llevan al titular de Sanidad a realizar esta declaración.

A preguntas de la prensa sobre la situación de la región a la vista de la evolución de otras comunidades, donde los indicadores Covid están repuntando, el consejero ha recordado que ya avisó de que "hay que ser prudentes" y de un probable cambio de los indicadores, además de que en Cantabria se ha producido un "aumento ligero" de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que han pasado de tres a cinco. Y ha advertido que "tenemos que acostumbrarnos a ello".

Para Rodríguez, "lo importante" es que no se ha producido un cambio de tendencia claro, y la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes continúa por debajo de 50 casos en la comunidad.

Al hilo, ha enfatizado que "no hay un cambio de tendencia pero sí tenemos que acostumbrarnos a cambios en los indicadores porque el virus sigue ahí".

Con todo, ha destacado, entre otros datos, que actualmente la ocupación hospitalaria "es bajísima", de menos de un 1%, y la tasa de positivos diarios es baja, de un 2,8%, lo que indica una "buena evolución epidémica".

VACUNAS

Respecto a la vacunación y en relación con la dosis adicional de Janssen, que otras comunidades han adelantado a la próxima semana cuando la Comisión de Salud Pública fijó el comienzo para el 15 de noviembre, Rodríguez ha señalado que en Cantabria se maneja esta fecha de referencia, si bien hoy se reúne el grupo de vacunación de la estrategia de Cantabria que será quien decida la fecha.

En Cantabria, más de 20.000 personas recibirán esta dosis adicional de la vacuna de Janssen.

Sí ha confirmado que la próxima semana llegarán a la comunidad las vacunas contra la gripe y se podrán comenzar a inocular, pues los licitadores ya han presentado la documentación.

Al respecto ha explicado que hay diferentes fechas de inicio de la vacunación contra la gripe en las comunidades en función de su capacidad de acceso a las dosis. Cantabria se ha unido al resto de regiones "pequeñas" para comprarlas juntas y por eso se ha producido "un poco más de retraso" en relación a otras.

Cantabria pondrá la vacuna de la gripe al tiempo que la tercera dosis contra el Covid a mayores de 70 años. En este sentido, el consejero ha destacado la "gran capacidad" del sistema sanitario cántabro, que ha llegado a poner 40.000 vacunas en una semana en el periodo álgido de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Por otra parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha confirmado hoy a la prensa que el protocolo para flexibilizar las medidas en residencias se publicará hoy en el Boletín Oficial de Cantabria.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en el acto de la firma del convenio de cooperación con CEOE en materia de detección y prevención frente al Covid-19.