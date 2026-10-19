Cantabria pide igualdad entre CCAA para diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama

Día Internacional del Cáncer de Mama. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acogido este 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, la lectura de un manifiesto de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama, en el que AMUCCAM pide "igualdad" entre las comunidades autónomas para el acceso a los diagnósticos, las terapias y tratamientos, los fármacos innovadores y la atención personalizada con respuesta de equipos multidisciplinares.

Representantes de los grupos políticos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox) han puesto voz al documento para reivindicar una atención sanitaria "homogénea" en todas sus fases y en todas las patologías, con independencia del lugar de residencia.

Y es que, con independencia de disponer en el país de un sistema descentralizado de la gestión del Sistema Nacional de Salud, el texto insta al Ministerio de Sanidad a velar, potenciar y garantizar la cohesión del sistema, evitar posibles desigualdades territoriales y avanzar en la equidad, para lo que, según recoge, es necesario compartir una cartera de servicios común en todas las administraciones sanitarias.

"El cáncer de mama es una enfermedad que no entiende de fronteras y las mujeres sabemos el impacto de un diagnóstico de cáncer de mama. En esos casos, necesitamos una información veraz, completa y comprensible sobre alcance de la enfermedad, sobre los riesgos de recaída o de metástasis, sobre cómo gestionar los tratamientos y posibles efectos adversos y valorar incidencia en la calidad de vida como paciente de un diagnóstico de resultados inciertos", subraya el manifiesto de AMUCCAM, que ha sido leído este lunes en todo el país.

Las 50 Asociaciones integradas en la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) también ponen de manifiesto en el documento que el derecho a una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad "no debiera cambiarse sino perfeccionarse", pensando en pacientes crónicos, pluripatológicos y con necesidades sociolaborales "más complejas".

En este punto, indican que una mayor integración entre Atención Primaria, hospitales y asuntos sociales "ayudaría a avanzar en la dirección más correcta". "Nuestro sistema público de salud necesita adaptarse a la España real y nuestra sanidad debe seguir siendo una política de Estado", apuntan.

CRIBADO DE 45 A 75 AÑOS

Asimismo, AMUCCAM ha celebrado que en España el programa de cribado de cáncer de mama se haya ampliado entre mujeres de 45 y 74 años, con periodicidad bianual la realización de una mamografía, un avance "relevante" en la prevención y detección precoz de esta enfermedad.

En este punto, ha confiado en que, "sin excesivas demoras", se alcance la implementación acordada, se agilice "en lo posible" la lectura de las mamografías y se valoren los diagnósticos para definir los supuestos de mayor riesgo.

También ha defendido que el Ministerio Sanidad disponga de todos los datos de esos programas de cribado de cáncer de mama y ha insistido en la necesidad de disponer de registros poblacionales completos, homogéneos y actualizados de cáncer en todas las comunidades autónomas.

Finalmente, ha abogado por eliminar las formas de discriminación contra la mujer, evitar cualquier retroceso en lo conseguido y eliminar la violencia de género.

INVERTIR EN INVESTIGACIÓN

En declaraciones a la prensa, la presidenta de AMUCCAM en Cantabria, Antonia Gimón, ha trasladado que en este día es "importante" recordar que "el cáncer está ahí y es necesario invertir" en su investigación.

Ha subrayado que esta enfermedad cada vez afecta a "gente más joven" y ha apostado por las terapias personalizadas dado que "no hay dos (cánceres) iguales".

Finalmente, se ha referido a los problemas laborales a los que se enfrentan las pacientes a la hora de reintegrarse al trabajo, lo que, a su juicio, debería "tener en cuenta" la sociedad.