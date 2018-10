Cantabria pondrá en marcha un programa de cribado para eliminar la hepatitis C en 2021

Actualizado 28/09/2018 19:54:52 CET

Será la primera comunidad autónoma que lo implantará

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria implantará un programa de cribado que permita aflorar los casos de hepatitis C no diagnosticados, con el objetivo de conseguir la eliminación de la enfermedad en 2021.

Así se lo ha hecho saber la consejera de Sanidad, Luisa Real, al coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), Dr. Javier García-Samaniego, con quien se ha reunido hoy junto con el presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva y jefe de Servicio de Digestivo del Hospital Valdecilla, Dr. Javier Crespo.

Ambos han coincidido en señalar que la implantación del cribado permitirá conseguir el objetivo de la eliminación de la hepatitis C, toda vez que los tratamientos con antivirales de última generación, que se aplican en la actualidad, consiguen tasas de curación de la enfermedad superiores al 95%.

Real ha destacado que "Cantabria fue pionera en el tratamiento de los pacientes diagnosticados de hepatitis C, facilitando el acceso inmediato a las nuevas generaciones de fármacos y ahora lo será también en la búsqueda activa de personas infectadas pero que no conocen su situación".

"Nuestro objetivo es que la hepatitis C esté eliminada en Cantabria en el año 2021", ha concluido la consejera.

La AEHVE ha valorado de forma "muy positiva" la apuesta del departamento que dirige Luisa Real por una "búsqueda activa de pacientes con hepatitis C" tanto entre la población en general, que no conoce la enfermedad y que, en principio, no tiene factores de riesgo, como entre grupos con alto riesgo de contraer la enfermedad, y que tienen poco contacto con los servicios de salud porque pertenecen a grupos altamente vulnerables", ha informado el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

"Si combinamos el cribado poblacional y el cribado selectivo con los nuevos tratamientos antivirales de acción directa que ya se aplican eliminaremos por completo la hepatitis C", han explicado.

ESPAÑA TIENE LOS MEJORES DATOS MUNDIALES

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto que España tiene los mejores datos mundiales de eliminación de la hepatitis C en pacientes tratados, ya que prácticamente todos los enfermos han recibido tratamiento.

En concreto, Cantabria fue una de las primeras Comunidades Autónomas en tratar a todos los afectados por hepatitis según criterio estrictamente médico, sin ninguna limitación, incluidos los F1, en los que hay fibrosis leve, y los F0, en los que no hay fibrosis hepática.

Gracias a ello, han recibido tratamiento unos 1.800 pacientes y se estima que la prevalencia de infección activa es tan sólo del 0,3% en la actualidad.

La Hepatitis C es una enfermedad vírica, que causa inflamación agua del hígado. Si no se trata, se convierte en una infección crónica que puede desarrollar, a lo largo del tiempo, cirrosis hepática, enfermedad hepática terminal, o cáncer de hígado.

La Alianza para la eliminación de las Hepatitis Víricas en España nació de la unión de diferentes asociaciones y sociedades científicas para informar y concienciar sobre la necesidad de detectar de forma precoz la hepatitis C e implantar programas de cribado y planes para su eliminación definitiva.