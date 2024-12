Cantabria prevé que las obras de la intermodal de La Pasiega finalicen a finales de 2027 o principios de 2028

Buruaga asegura que ha "peleado" por la financiación íntegra de la terminal ferroviaria

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cree que las obras de la estación intermodal del polígono de La Pasiega, que cuentan con un presupuesto inicial de casi 40 millones de euros, "podrían finalizar" a finales del año 2027 o principios del 2028.

Así lo ha señalado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este jueves a preguntas de la prensa, después de que el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hayan acordado impulsar de forma conjunta la estación intermodal, que cofinanciarán al 50%.

El consejero, que ha pedido no tomar estas estimaciones sobre los plazos del proyecto "a rajatabla", se ha referido a la posibilidad de que el concurso del proyecto y la obra se realicen conjuntamente, lo que "acortaría los plazos" y llevaría todo este proceso "a 2025 aproximadamente", mientras que las obras de construcción "podrían tener dos años de duración".

Arasti ha hecho estas declaraciones en la visita al Espigón Central de Raos con motivo del inicio de las obras de ampliación del silo vertical de automóviles, a la que han asistido la presidenta del Ejecutivo autonómico, María José Sáenz de Buruaga, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; y el presidente de la APS, César Ortiz, entre otros.

Según ha manifestado la presidenta, desde Moncloa les han trasladado que este proyecto tiene "preferencia" y una "prioridad importante", por lo que van poner "la máquina todo rendimiento" para tratar de acelerarlo, si bien ha apuntado que la redacción y la aprobación de convenios son procesos administrativos "largos y complejos".

Así, Buruaga espera obtener "luz verde" al convenio de colaboración a finales de enero para que pueda estar aprobado "hacia el 30 de junio".

Ha indicado que, paralelamente, la empresa pública cántabra SICAN también empezará a trabajar "desde mañana" en preparar el proceso de contratación para licitar la redacción de ese proyecto "cuanto antes" y de cara a la firma del convenio tener "un importe aproximado o más ajustado de la inversión".

En este punto, ha señalado que el importe de partida del proyecto inicialmente son unos 38 millones de euros, que es lo que figuraba en las estimaciones del Ministerio de Transportes en el primer análisis que se hizo, pero que ahora hay que "actualizarlo" para "adaptar las exigencias y los requerimientos de esa terminal a las necesidades del centro logístico La Pasiega".

Todo esto, ha añadido, mientras se sigue avanzando con las obras del centro logístico de La Pasiega, cuyos proyectos "encajan perfectamente" en los plazos, "no van a suponer ninguna demora" y que suman un total de unos 160 millones de euros.

"SATISFACCIÓN" PARA BURUAGA

Para Buruaga era "imprescindible" que el Gobierno nacional se implicara en la construcción de la terminal ferroviaria intermodal de La Pasiega, cuya infraestructura será posible gracias, ha dicho, a la reivindicación del Ejecutivo cántabro, que ha "desbloqueado" la situación mediante un acuerdo con el que "todos salimos ganando".

Un proyecto con el que, ha subrayado, "damos un paso de gigante multiplicando nuestras posibilidades de atracción de empresas" y que van a "liderar" desde el Gobierno regional, que va a ser el que promueva, tramite y construya la infraestructura y, por tanto, marcarán "el ritmo" de su ejecución.

Ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico han "peleado" por la financiación íntegra de la terminal ferroviaria intermodal, si bien cree que haber logrado el 50% de la cofinanciación es un "motivo de satisfacción", teniendo en cuenta que han tenido que "arrancar de cero" porque "hace 17 meses no había intermodal en la Pasiega y ahora la hay.

"Jamás hemos dado por perdida esta batalla", ha aseverado Buruaga, que ha celebrado que tras meses de "intenso y discreto" trabajo técnico, político y en equipo han conseguido "desmontar las conclusiones demoledoras de ese estudio de viabilidad encargado por ADIF".

"Donde no había demanda, ahora hay demanda, donde no había rentabilidad, ahora hay rentabilidad, y donde no había viabilidad técnica, ahora la hay", ha manifestado la líder del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que "no ha sido fácil convencer al Ministerio de Transportes".

Según Buruaga, la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 27 de septiembre en Moncloa fue "el punto de inflexión que allanó el camino".

"Hemos demostrado que esta infraestructura tiene todo el sentido para el Puerto, para La Pasiega, para nuestro desarrollo industrial, económico, para Cantabria, y como dije desde el primer día, hemos demostrado que estará una decisión puramente política", ha sentenciado.

La presidenta ha destacado que la terminal va a proporcionar a las empresas las posibilidades de logística y de intermodalidad "que necesitan" y que "están pidiendo", y "va a convertir de facto a La Pasiega en una zona de expansión, una zona de crecimiento del Puerto de Santander.

APOYO "INDUDABLE" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Por su parte, la delegada ha puesto en valor que el acuerdo para cofianciar la construcción de la estación intermodal que conectará La Pasiega con el Puerto de Santander es "otra prueba más de que esta tierra avanza con el Gobierno de España".

Ha subrayado que "el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha demostrado su compromiso con esta tierra una y otra vez". "No hay duda de que a Cantabria le viene bien el Gobierno de España", ha dicho.

Según ha señalado, el compromiso del Gobierno de España con el proyecto ha sido "siempre claro" y su apoyo es "indudable" dado que "ha puesto más de la mitad, el 55% de la inversión en obra, demostrando una vez más su apuesta por el progreso de Cantabria".

"Este proyecto es importante para Cantabria, es su responsabilidad y tiene en sus manos la tarea de liderar el proyecto de la estación intermodal sin más dilación", ha trasladado.

Finalmente, el presidente de la APS ha felicitado a Buruaga "en primera persona" por haber conseguido este acuerdo para cofinanciar la terminal ferroviaria. "Nunca aceptó un no como respuesta", ha dicho.

"Lo que hace unos meses parecía misión imposible, a pesar de haber aportado informes técnicos y datos suficientes para demostrar su viabilidad... Hoy es una realidad gracias a la perseverancia y a la reivindicación política de la presidenta", ha aseverado.

Un proyecto que, ha destacado Díaz, convertirá La Pasiega en un "verdadero" centro logístico, lo que supone también "ventajas y oportunidades" para el Puerto.