Cantabria registra una muerte más por Covid, 283 nuevos casos y 41 brotes

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado un nuevo fallecimiento por coronavirus, un hombre de 86 años con patologías previas, así como 283 nuevos casos en las últimas horas y 41 brotes.

Además, hay 57 hospitalizados, por primera vez con casos en todos los hospitales cántabros, de los que nueve siguen en la UCI.

Así lo ha dicho hoy en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, quien ha señalado que de los 41 brotes activos, el que más preocupa por su "envergadura" y "dimensión" es el del barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega, con 32 casos confirmados y 14 en investigación, "y el número se sigue ampliando a medida que se conocen los contactos" a través de los rastreadores.

En este sentido, el Gobierno, cuya interlocución con el Ayuntamiento de Torrelavega "es constante", no descarta la posibilidad de un confinamiento en función de la evolución del rastreo.

"Los datos son contundentes; tenemos 32 casos confirmados, se sigue una investigación estrecha sobre 14 y además aumentan las personas a investigar. Por lo tanto, en la medida que esto sea conocido", lo que depende de la movilidad de los investigados y de su colaboración porque muchas veces "no quieren decir con quién y dónde han estado", se tomarán las decisiciones "que se tengan que tompar por Salud Pública", ha señalado Zuloaga, que ha recordado que esta reticencia a revelar información es la que llevó el lunes a los cierres de los clubes de alterne en la región.

"A lo largo de los últimos días y horas, en cada paso que se da sobre la evolución de este brote, es conocido por el Ayuntamiento de Torrelavega", y las decisiones que tenga que tomar Salud Pública al respecto "serán conocidas por el Ayuntamiento y por todos los vecinos, tanto los que estén afectados por medidas que puedan ser restrictivas a la movilidad como por el resto de la ciudadanía".

Zuloaga ha reconocido que la situación en la comunidad "no es buena", apuntando que "algo no estamos haciendo bien del todo", y ha apelado a la responsabilidad personal porque "detrás de cada contagio hay una norma que se ha roto" sobre mascarilla, distancia o higiene. "Riesgo 0 no existe", ha subrayado.

El también consejero ha señalado que hay brotes con los de Torrelavega u otras localidades que afectan a familias y grupos de personas y el trabajo de los rastreadores es determinar hasta dónde llegan, mientras que es la Dirección General de Salud Pública la que determina las herramientas para contener los contagios, entre las que "el caso más extremo" es confinar una localidad.

Al respecto, Zuloaga ha recordado que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, afirmó ayer que "ahora mismo encima de la mesa no está en la previsión" de confinar a otras localidades, más allá de Santoña, pues hasta llegar a que los brotes puedan suponer un grave riesgo para la salud de las personas y que se de una transmisión comunitaria "hay otro tipo de decisiones que se pueden tomar entre medias".

Con todo, ha advertido que el Gobierno de Cantabria "tomará todas las medidas que tenga que tomar y que estén en sus manos para frenar la curva de contagios", si bien este hecho se podría evitar "si todos cumplimos con las normas".

El vicepresidente ha insistido que la posibilidad de nuevos confinamientos no se ha abordado hoy en el Consejo de Gobierno, pero sí es "una cuestión que ocupa y preocupa a la Consejería de Sanidad".

CASOS

Zuloaga ha informado que este miércoles se han detectado 172 nuevos casos y hasta las 8.00 horas de hoy, 111 casos más, con lo que el total de acumulados positivos es de 6.216 (5.313 mediante PCR y 903 a través de test detección anticuerpos) y 4.444 curados (71% del total).

Además, con el nuevo fallecido, que tenía patologías previas, ascienden a un total de 223 desde el inicio de la pandemia.

En estos momentos hay 1.549 casos activos (29 de personal sanitario), de los que 57 están hospitalizados, once más que ayer y ya en todos los hospitales regionales, nueve de ellos en UCI, los mismos que el miércoles. Además, hay 1.492 personas en cuarentena domiciliaria.

En las residencias, hay cinco casos entre residentes, cuatro del Asilo de Torrelavega y otro en Suances. Entre los trabajadores, los casos activos se han reducido a 15.

Zuloaga ha valorado que el trabajo conjunto de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales "está dando sus frutos" y ha dicho que "a día de hoy, la situación está controlada, sin haberse manifestado ningún brote de gravedad en los últimos meses" aunque no se puede "bajar la guardia" porque "puede ser fatal sobre todo en el ámbito de las residencias".

En cuanto a los datos de los colegios, no se ha producido ninguna novedad respecto a los dos casos comunicados ayer en los colegios José María Pereda de Los Corrales de Buelna y Virgen de Valvanuz de Selaya, que han obligado a poner en cuarentena a 26 niños y tres docentes.

SANTOÑA

Sobre la evolución en Santoña, que se encuentra con un cordón sanitario desde hace una semana, el vicepresidente ha explicado que, según muestran ya los datos del miércoles, la evolución del número de contagios se está frenando y la intención del Gobierno es que se reduzca para "poder salir adelante de una situación que a nadie nos gusta".