Cantabria registró el año pasado cerca de 20.000 donaciones de sangre

Cantabria se mantiene entre las comunidades autónomas con un mayor índice de donación, con 37,33 por mil habitantes



La comunidad autónoma de Cantabria ha registrado durante el año pasado un total de 19.816 donaciones de sangre de las que 13.032 fueron realizadas por unidad móvil en una de las 490 salidas realizadas para este fin.

En cuanto a las donaciones de plasma se llevaron a cabo 2.153, y dentro del número de donantes que existen en Cantabria, 13.019 son los que a lo largo de 2023 han realizado alguna donación del total de las 21.969 que se han producido.

Estas cifras implican unas 37,33 donaciones por cada mil habitantes y año según el padrón oficial de 2023 donde destaca, además, la incorporación de 1.704 donantes. En cuanto a donantes de órganos existen 17.783 en total, y se están tramitando 424 donantes de médula ósea a la Fundación José Carreras, para alcanzar un total de 6.583.

Así lo ha dado a conocer este sábado el presidente de la Hermandad, Gervasio Portilla, quien junto con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha sido el encargado presentar las principales cifras del pasado ejercicio durante la celebración de la 54 Asamblea General de la Asociación-Hermandad Donantes de Sangre de Cantabria y la entrega anual de distinciones a los Grandes Donantes 2023.

Por su parte, Buruaga ha reconocido en un comunicado la solidaridad de los donantes de sangre que con su generosidad "dan vida" y ha marcado como objetivo mantener la autosuficiencia en componentes sanguíneos e incrementar la suficiencia en derivados plasmáticos.

Según ha detallado la presidenta, un total de 153 personas en Cantabria que han alcanzado las 40 donaciones pero que, durante años y de forma "anónima y desinteresada", han demostrado su "fidelidad y compromiso" con esta "cadena de solidaridad" que es la donación voluntaria de sangre.

Por ello, ha insistido en la necesidad de reconocer "los valores humanos y a favor de la vida" de los donantes, personas que, a su juicio, "no son conscientes de lo importantes que son y del papel que juegan en el mantenimiento del sistema sanitario", puesto que muchos de los actos asistenciales que se realizan hoy en un hospital "no podrían llevarse a cabo sin un soporte transfusional adecuado", dice.

"Necesitamos decir y dar las gracias. Gracias porque su solidaridad es vida", ha continuado la jefa del Ejecutivo regional, quien ha señalado que el compromiso de los donantes es una causa que contribuye "en grado máximo" a que la sociedad sea "más noble".

CANTABRIA, ENTRE LAS CCAA CON EL MAYOR ÍNDICE DE DONACIÓN

Asimismo, Buruaga ha concretado que Cantabria se mantiene entre las comunidades autónomas con un mayor índice de donación, con 37,33 por mil habitantes, aunque, a su juicio, lo verdaderamente "importante" es el mantenimiento del nivel de nivel de autosuficiencia, satisfaciendo las necesidades transfusionales de todos los hospitales.

No obstante, ha llamado a "no bajar la guardia" dado que la donación de sangre no es todavía "el acto cotidiano" que debiera ser entre las personas que tienen la fortuna de gozar de buena salud, y por tanto, s "absolutamente imprescindible" donar periódicamente.

Así, ha indicado que el Gobierno de Cantabria ha impulsado campañas de concienciación junto con la Hermandad de Donantes y el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria para mantener la autosuficiencia en componentes sanguíneos e incrementar la suficiencia en derivados plasmáticos y aumentar las donaciones de sangre y plasmaféresis.

En esta línea, la presidenta ha apostado por "fidelizar a los donantes y por la incorporación continua de otros nuevos" que, sobre todo, "tienen que surgir entre los jóvenes".

Por último, Buruaga ha destacado la labor de todos los profesionales participantes de la cadena y, especialmente, del "excelente" personal del Banco de Sangre que, en coordinación con los servicios de transfusión de los hospitales, hacen posible que las donaciones lleguen al destino final, "garantizando su calidad y seguridad".

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento a la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre por ser "el mejor ejemplo de participación social en la promoción y mantenimiento de la salud y una gran demostración de que esta es una tarea en la que todos podemos apoyar a nuestros profesionales sanitarios".

Además de la presidenta, el acto ha contado la asistencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la gerente del Hospital Valdecilla, Dolores Acón, y el responsable de la Fundación Marqués de Valdecilla, Francisco Díaz, entre otros.

DISTINCIONES

Durante la asamblea se ha hecho entrega de las distinciones de 'Grandes Donantes de Sangre 2023' que han sido reconocidos por haber superado las 40 donaciones durante el pasado año y, además de las cifras generales, se ha presentado el nuevo diseño de la página web.

Asimismo, han recibido un reconocimiento cuatro empresas colaboradoras con la Asociación- Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria: Heladería Regma, Galletas Gullón, la fábrica Nestlé en la Penilla de Cayón y el Grupo Pitma.

Todos ellos han coincido en destacar "la generosidad y el compromiso" que tienen los donantes con la sociedad de Cantabria que contribuye, a su vez, a un "gran funcionamiento del servicio de salud".

Además, durante la Asamblea se ha recordado las diferentes actividades llevadas a cabo para incrementar el número de donaciones y de nuevos donantes entre las que se encuentran diversas campañas publicitarias, la organización de extracciones extrahospitalarias, realización de charlas informativas, gestión de donaciones mediante cita previa para favorecer una mejor organización del Banco de Sangre o la inclusión de colectas en empresas como Astander o Pitma.

También se llevaron actividades fuera de la Comunidad Autónoma, proporcionando apoyo a otras asambleas de zonas de España, llevando a cabo actividades de convivencia y hermandades durante el Día Mundial del Donante. Finalmente, desde la Hermandad han agradecido a Gullón, Regma y el Real Racing Club, por el apoyo mostrado con la donación de productos.