Cantabria reivindica el legado y memoria de las mujeres rurales de la comunidad

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, participa en el Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado en Liérganes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reivindicado este sábado el legado y memoria de las mujeres rurales de la comunidad y la necesidad de reconocer y dar voz a su esfuerzo, ejemplo y trabajo en el acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado en Liérganes.

En un comunicado, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha señalado el protagonismo de las mujeres en el desarrollo de los pueblos, en el cuidado de las familias, en el sostenimiento de los hogares y en el mantenimiento de las tradiciones.

"Vosotras habéis construido la Cantabria que hoy somos, una Cantabria de solidaridad, compromiso, comunidad y respeto por nuestras raíces", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que Cantabria tiene "una deuda de gratitud" con las mujeres rurales y ha atribuido al trabajo y ejemplo de estas "muchos de los derechos y oportunidades que hoy disfrutamos".

En su intervención, la consejera también ha comentado la labor desarrollada en el ámbito rural por las asociaciones de mujeres, creando espacios de reunión, amistad, aprendizaje y participación.

"Espacios donde vuestra voz cuenta y demuestran que la edad nunca resta valor a lo que una mujer puede aportar a la sociedad", ha dicho la consejera.

Gómez del Río ha concluido su discurso agradeciendo a las mujeres rurales su generosidad "y enseñarnos que la verdadera fuerza de una comunidad está en las personas que la cuidan y la mantienen unida".

En el acto, la consejera de Inclusión Social ha estado acompañada por el alcalde de Liérganes, Ángel Bordas, y la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González.

Entre los actos programados se ha incluido el homenaje a diversas mujeres, como María Rosa Díaz Peña, por regentar el Hotel Bar Cantábrico durante más de 60 años y promocionar el chocolate con churros que tanta fama dio a Liérganes.

También se ha distinguido a María Gómez Arnaiz por formar parte de la Coral Polifónica de Liérganes desde su inicio en 1995 hasta la actualidad; y a Candida Hoz Pérez por estar junto a su familia al frente de la panadería Hoz, en Pámanes, y contribuir a mantener viva la tradición panadera local.