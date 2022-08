Cantabria trabaja en ayudas para paliar los gastos de la aplicación del plan de ahorro energético

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria ha comenzado a trabajar en un 'plan renove' que incluirá ayudas para paliar a las empresas los gastos derivados de la puesta en marcha de las medidas que marca el real decreto de ahorro energético aprobado recientemente por el Gobierno central.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, quien ha reconocido que la aplicación del real decreto "implica unos gastos inevitables sobrevenidos", aunque son "menos en Cantabria".

Según el titular de Industria, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios por las medidas de ahorro energético tras la rueda de prensa en la que ha presentado este lunes el stand para la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur), la voluntad del Gobierno regional es ser "exigentes con nosotros y flexibles con los demás", pues una buena parte del plan de ahorro va dirigida a las administraciones, con medidas a aplicar en sus edificios administrativos e institucionales.

Además, se tomarán "todas las decisiones posibles" para que los sectores que son "claves" en la recuperación --industria, turismo y comercio-- "no sufran daño alguno".

Así, está previsto establecer líneas de ayudas --por ejemplo, ha citado unas para los comercios que "no son precisamente multinacionales" y tienen que asumir la instalación de puertas automáticas-- y se trabaja también en un decálogo de mensajes que sean "muy transparentes y claros para que no cunda el pánico ni se disparen las alarmas", ha señalado el consejero, que no ha avanzado más detalles porque se acaba de empezar a desarrollar ese 'plan renove', y se está a la espera de que se apruebe en septiembre el Plan de Contingencia.

De hecho, ha indicado que su Consejería trabaja en el plan "desde esta mañana", después de que Marcano participara ayer en la conferencia sectorial de Energía, Comercio y Turismo, donde solicitó medidas correctoras y ayudas económicas que faciliten a la comunidad el cumplimiento del real decreto de medidas de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural d el Gobierno de España.

Y es que, como ya hizo ayer, ha reiterado que es necesario que las medidas de ahorro respeten las "peculiaridades" de las autonomías, pues, por ejemplo, "no es lo mismo" actuar en materia de climatización en Cantabria que en Andalucía. En este aspecto, los cántabros "no vamos a tener dificultades", pero sí en otros como las sanciones que pueden ser lesivas para las pequeñas empresas.

Por ello, considera que el real decreto "tiene lagunas", como que "no tiene un código sancionados y no dice a quién le corresponde la tarea sancionadora", aunque se debe cumplir ya que se basa en acatar una norma europea que "nos afecta a todos".