El Ayuntamiento de Madrid cumplirá el decreto energético pese a la "incertidumbre y perjuicios"

A Almeida le parece "bien" que Ayuso recurra al Constitucional y critica la "incapacidad patológica" de Sánchez para llegar a acuerdos

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Ayuntamiento que dirige va a cumplir el real decreto ley de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno de España a pesar de la "incertidumbre" que ha generado y los "perjuicios" a sectores como el comercio o el turismo, que se pueden ver "castigados" con su aplicación.

Así lo ha indicado el regidor del PP este martes en Santander, durante la firma de un protocolo de actuación en materia de promoción turística con el Consistorio de esta ciudad, que ha rubricado con su regidora, Gema Igual.

A preguntas de los medios, Martínez-Almeida ha aclarado que el Palacio de Cibeles -sede de la Alcaldía madrileña- va a seguir iluminado por la noche, por ser el edificio un Bien de Interés Cultural -y "parece ser", ha dicho, que los monumentos están "exentos de la norma- y porque además alberga un restaurante en la terraza, con lo cual no queda desocupado a las 22 horas y, por tanto, "no tiene sentido apagar las luces".

Martínez-Almeida --que ha declinado cuantificar el posible perjuicio económico de las medidas previstas porque es "muy complicado" calcular su impacto-- también ha dicho que le parece "bien" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la igualmente 'popular' Isabel Díaz Ayuso, vaya a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que el decreto invade competencias autonómicas.

"En España el Tribunal Constitucional está para algo y nadie debería criticar que alguien vaya -al TC-.

El problema lo tienen aquellos que pierden en el Tribunal Constitucional, como el Gobierno de la Nación con los estados de alarma", ha manifestado el alcalde madrileño.

Por lo demás, ha indicado que el Ayuntamiento que dirige va a cumplir el real decreto, "como no puede ser de otra manera", pero desde "el asombro" -ha dicho- de "no haber sido consultados de ninguna manera" y, también, desde "la capacidad de poder hacer aportaciones" que pudieran mejorar el texto.

"INCAPACIDAD PATOLÓGICA" DE SÁNCHEZ PARA LLEGAR A ACUERDOS En este sentido, ha aprovechado para criticar la "incapacidad patológica" del presidente español, Pedro Sánchez, para sentarse a negociar y llegar a acuerdos, más en una cuestión "tan sensible" como la energía y ante una coyuntura social y económica "tan complicada".

Ha lamentado que el líder del PSOE "entienda el acuerdo como una adhesión incondicional e inquebrantable a lo que ellos dicen", y considere que "quien no acuerda está instalado en el 'no es no'".

Martínez-Almeida ha censurado que Sánchez se haya "limitado" a convocar una reunión con las comunidades autónomas para decir que no se va a "tocar nada" del real decreto, tras lo cual la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado "abierta a determinados cambios" y a "flexibilizar" su aplicación.

Con todo ello, cree que en vez de preguntar a las administraciones autonómicas y municipales qué van a hacer ante el RD hay que cuestionar más bien a Gobierno central qué va a hacer, tras ese cambio de parecer, la "forma en la que ha improvisado" y por no haber hablado con "absolutamente nadie".