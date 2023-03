Carmena pide a los políticos a "gestionar, no hablar tanto" y lamenta que el Congreso sea un "concurso de monologuistas"

Considera que lo ocurrido con la 'ley del solo sí es sí' es consecuencia de la "politización" del Legislativo



CASTRO URDIALES, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que los políticos tienen que "gestionar, no hablar tanto" y ha lamentado que el Congreso se haya convertido en un "concurso de monologuistas, cuanto más cómicos y más hirientes, mejor". "Por ahí vamos mal", ha advertido.

Además, se ha referido a lo ocurrido con la 'ley del solo sí es sí', que, a su juicio, es "consecuencia de la politización" del Legislativo, algo que "no es lo más conveniente" pues lo que hace es que el Legislativo se vea "muy ahogado" y tenga "dificultades" para cumplir su propio cometido, que es el de hacer leyes y ver qué efectos tienen.

"Lo que debería ser un debate sobre las necesidades sociales y la adecuación que las mismas exigen al hecho legislativo, se acaba convirtiendo en una tribuna de un discurso político encaminado fundamentalmente a los procesos electorales", ha lamentado Carmena en declaraciones este viernes a los medios de comunicación en Castro Urdiales, donde esta tarde protagoniza un Encuentro Ciudadano organizado por Castro Verde,

Cuestionada acerca de si la ley del 'solo sí es sí' está bien hecha, ha señalado que para saber si una ley da el resultado necesario, lo primero que hay que analizar es qué pasó con la anterior, ya que si se decidió cambiarla es porque algo ha pasado.

A su juicio, hay un "problema", que no se hace un "análisis social" de las sentencias, y considera que no se debiera haber entrado a reformar la ley y, seguramente, ni "la litigiosidad" que ha generado ni los "efectos negativos" que, "parece ser", se han producido dado que, al parecer, "los autores de la ley no querían que se disminuyeran las penas, parece ser", lo que ha obligado a introducir reformas en la norma.

"A mí no me parece mal que se disminuyan las penas", ha dicho Carmena, que considera que desde hace "mucho tiempo se vende la idea de que cuantos más duras son las penas, más es la disminución de los delitos y eso no está demostrado" cuando "más bien está demostrado lo contrario". "Pero como se analizan los datos pues podemos decir cada uno lo que quiera", ha apostillado.

Para Carmena, "más interesante" que si se reducen o no las penas es ver cuál es la duración de las penas que más procesos de reinserción pueden generar. "Pero como nada de eso se ha hablado ni se han hecho los análisis que se debieran hacer pues al final parece que lo único que han quedado son las posiciones políticas de uno y otros partidos", ha lamentado.

En su opinión, las constantes peleas en el Congreso, es un problema que tiene hoy en día una manera de hacer política que --ha dicho-- "no es lo que necesitamos". "El político, lo que tiene que hacer es gestionar, no hablar tanto. ¿Por qué hablan tanto los políticos y no gestionan?", ha dicho Carmena, que precisamente, recomienda a los dos socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) ante los enfrentamientos que están protagonizando: "gestión".

Carmena cree que sería preferible que en el Congreso el discurso, y la actividad que viera de él la ciudadanía, fuera "de gestión" y no un "gran anfiteatro en los que parece que se da posibilidades a los mejores y los más hábiles en el monólogo cómico".