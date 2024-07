Casares anuncia que Santander recibirá 12 millones más de la liquidación de las entregas a cuenta

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional por Cantabria en el Congreso de los Diputados, Pedro Casares, ha anunciado que Santander va a recibir más de 12 millones de euros de la liquidación de las entregas a cuenta del año 2022 a los ayuntamientos por parte del Gobierno de España.

Así lo ha avanzado este martes en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede de los socialistas santanderinos y en el que ha hecho balance tanto del primer año de legislatura de Gema Igual (PP) como alcaldesa de Santander, así como del primer semestre del Gobierno de España (PSOE-SUMAR).

Según ha señalado el socialista, es "la mayor aportación de la historia de España a la financiación autonómica y local", que en el caso de los ayuntamientos van a recibir un 5 por cierto más que en 2023, ha indicado.

En este sentido, Casares ha afirmado que a finales de este mes de julio "se materializará el ingreso de la liquidación del año 2022 que supone un total de 12.151.742 millones más".

En referencia al primer año de legislatura en Santander, el líder de los socialistas santanderinos ha afirmado que, "en contraposición de la paralización a la que tiene sometida la alcaldesa a la ciudad", los proyectos del Gobierno de Sánchez "avanzan en Santander" como la reordenación ferroviaria y el plan de sostenibilidad turística, ha señalado.

Al respecto, Casares ha criticado que Igual "pese a tener mayoría absoluta, es tan incapaz de llevar adelante proyectos ahora que cuando no la tenía", y ha afirmado que "en los ocho años que lleva como alcaldesa, no se le recuerda ningún proyecto transformador" de Santander, algo que ha dicho "no había pasado nunca antes con ningún otro alcalde".

Para Casares, Santander "está peor que nunca" y ha enumerado que en la ciudad "proliferan las casas de apuestas, se rechazan fondos europeos, los carriles bici no son para desplazarse en ellos, las ratas siguen campando a sus anchas y la suciedad no deja de crecer en las calles", y ha reiterado que la gestión de los servicios públicos municipales "brilla por su ausencia".

Por otro lado, el secretario general de los socialistas santanderinos ha recordado también que "sigue sin adjudicarse el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, con un contrato de emergencia que iba para seis meses y lleva más de dos años y que hace que hoy paguemos más por una ciudad que está igual o peor que antes".

Además, ha apuntado que Santander es una ciudad "sin planes activos de empleo, proyectos de apoyo y dinamización del comercio o impulso de las actividades deportivas y del deporte base", y ha continuado señalando que "los centros educativos están sin mantenimiento, los parques y jardines como Las Llamas están abandonados y sin plan de regeneración o rehabilitación de nuestros barrios".

Por otra parte, Casares ha afirmado que el Grupo Municipal Socialista va a seguir "escuchando y visitando los barrios para que sepan que podemos solucionar sus problemas y llevarlos al Ayuntamiento".

PRESUPUESTO

Por otro lado, el también diputado del Congreso, ha hecho un balance del primer semestre del Gobierno español del que ha destacado que ha impulsado "importantes medidas" que benefician a los cántabros, entre las que ha enumerado la convocatoria de la "mayor" oferta pública de empleo, el bajada del IVA de los alimentos básicos, el bono cultural que han solicitado 6.000 jóvenes de la región o la subida del salario mínimo interprofesional que "ha beneficiado" a 25.000 trabajadores en la Comunidad.

Asimismo, ha destacado que los próximos presupuestos generales del Estado serán "buenos para Cantabria" y ha defendido que el Ejecutivo nacional "ha cumplido con todas las reivindicaciones de la región", así como que los socialistas han saldado "deudas históricas" del Estado con la Comunidad.

En este sentido, ha avanzado que Cantabria contará con "la mayor partida de la historia" de la región para la renovación de la red ferroviaria de cercanías de la Comunidad.