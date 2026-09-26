Casares tacha de "nefastos" los años de Gobierno del PP y asegura que el PSOE "está preparado" para ganar las elecciones

Intervención de Casares en el Comité Autonómico del PSOE - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha tachado de "nefastos" los más de tres años de Gobierno del PP en la comunidad autónoma y ha asegurado que su formación está "preparada para dar la batalla y salir a ganar las elecciones" del 23 de mayo del próximo año y "sacar del coma" a la región.

Así lo ha afirmado este sábado durante su intervención ante el Comité Autonómico del PSOE, celebrado en la Escuela de Minas de la Universidad de Cantabria en Torrelavega, y en donde ha afirmado que con el Ejecutivo 'popular' de María José Sáenz de Buruaga "todo ha sido retroceso y sufrimiento".

"Sólo son sinónimo de recortes, privatizaciones y deterioro de lo público", ha enfatizado el líder socialista, que ha hecho un repaso de la "indecente estrategia" de los 'populares' para "desmantelar los servicios públicos" con "recortes y privatizaciones" en Sanidad, Educación o Dependencia.

De este modo, en el ámbito sanitario, Casares ha depositado sobre Buruaga la responsabilidad de las "indecentes derivaciones de la sanidad pública a la privada con amenazas a pacientes" y ha vuelto a exigir al Gobierno y a la actual presidenta el cese del director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Ha remarcado que el procedimiento de las derivaciones "ha rematado el coma" en el que el PP "ha sumido a la sanidad cántabra" que, ha lamentado, "ostenta el récord nacional de listas de espera, cierra 80 consultorios en verano, privatiza cribados de cáncer, tiene centros de salud sin médicos o los hospitales comarcales colapsados".

Pero esta situación, ha advertido, "se extiende a muchos otros servicios públicos" como la Atención a la Dependencia cuyos trabajadores reclaman "condiciones dignas" o a la Educación Pública que ha iniciado el nuevo curso escolar con "los docentes y la comunidad educativa en las calles". "Es dramático", ha apostillado.

En este sentido, el líder socialista ha denunciado que el PP "ha cerrado más de 50 aulas y despedido a más de 176 profesores".

En otro orden de asuntos, ha hablado también de la "nefasta" política de vivienda del PP y de su política de construcción en suelo rústico.

Al respecto, ha recriminado a los 'populares' haber hecho que los pueblos de Cantabria sean "las nuevas víctimas de la especulación de los grandes tenedores, fondos de inversión y las segundas residencias", mientras "hay cántabros y cántabras que no tienen un hogar digno a precio asequible para vivir".

En su intervención ante el Comité Autonómico, el secretario general de los socialistas cántabros también ha cargado contra la política fiscal de los 'populares' afirmando que Buruaga ha promovido "un atentado contra la justicia social".

"Su reforma fiscal ni ayuda a crear empleo, ni ayuda a crecer a las empresas y mucho menos ayuda a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra", ha manifestado Casares, que ha evidenciado que, pese a que el PP vende bajadas fiscales, ha aumentado la recaudación un 17% que ha salido de "las rentas del trabajo" y no de quienes más tienen que han desembolsado "20 millones menos" que se podrían haber destinado a los servicios públicos.

Además, se ha referido a que todos los anuncios del PP evidencian "una cultura del pelotazo con tufo a desarrollo especulativo". Como ejemplos se ha referido al puente entre Requejada y Suances en el que "han triplicado el coste", el proyecto de Centro de Datos Altamira ahora "en manos de un fondo de inversión" o "la estafa y el pelotazo urbanístico" del hotel con la piscina de olas.

"Todo lo que sea negocio para unos pocos está permanentemente en las agendas de trabajo de Buruaga y sus consejeros", ha añadido para enfatizar que "ellos pueden seguir a los suyo que nosotros estamos y estaremos a los de todos", como demuestra que "el PSOE es el único partido que cumple con Cantabria y así lo está haciendo desde el Gobierno de España".

EL PSOE, ÚNICA OPORTUNIDAD

Casares ha reivindicado que en Cantabria los socialistas lideran "la alternativa al PP".

"Los cántabros y las cántabras quieren recuperar una Cantabria de derechos y oportunidades y el PSOE es la única oportunidad frente al PP", ha remarcado.

El también delegado del Gobierno ha reclamado a la familia de los socialistas cántabros un "esfuerzo" para "construir y explicar" el proyecto del PSOE a la ciudadanía en los meses ocho meses que quedan para las elecciones.

"Compañeros y compañeras, estos meses os pido un esfuerzo extra. Un esfuerzo para presentar los mejores proyectos municipales, las mejores listas y a los mejores candidatos", ha pedido.

Para finalizar, ha asegurado que el PSOE cántabro está "preparado para dar la batalla y salir a ganar" las elecciones del 23 de mayo de 2027.