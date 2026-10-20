Casi uno de cada cinco cántabros vive en riesgo de pobreza o exclusión social

Una persona duerme en la calle - Eduardo Parra - Europa Press

Sin embargo, la tasa de riesgo ha bajado tres puntos hasta situarse en el 19,2% SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi uno de cada cinco cántabros (el 19,2%, 114.000 personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE, el indicador de referencia de la Unión Europea, que ha servido para elaborar el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en la región.

Un documento que engloba datos recogidos durante 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que han presentado este martes, 20 de octubre, en el Parlamento los responsables de EAPN Cantabria y la Coordinadora Cántabra de ONGD, Jesús Castanedo y Sergio Corro, respectivamente. Les ha acompañado el primer vicepresidente de la Asamblea, Alejandro Liz.

Según recoge el informe, tener una renta por debajo del 60% de la mediana de ingresos del país, fijada en 1.018 euros, sitúa a los ciudadanos en el umbral oficial de pobreza, que mide cuánto dinero entra en el hogar a lo largo de un año. En Cantabria, unas 82.000 personas viven bajo ese umbral.

Sin embargo, se ha producido una bajada de 3 puntos de la tasa AROPE en Cantabria hasta situarse en el 19,2%, "la mayor caída" registrada en una comunidad autónoma y la "quinta tasa más baja de España, por debajo del 25,7% estatal".

Si bien estas cifras ofrecen "una mejora" respecto a los últimos datos AROPE, hay tres ámbitos que "empeoran". Así, el 44% de las personas que vive de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión, tres veces más que quienes lo hacen en una casa de su propiedad (14,5%). Además, el 12,8% de la población acumula retrasos en el pago de la vivienda, "el máximo de la serie histórica".

El segundo factor es el desempleo que vuelve a ser "el que más pesa". En este sentido, el 47,8% de las personas que se encuentran en paro pueden verse abocadas a la pobreza o la exclusión social frente al 12,3% de quienes sí tienen un trabajo. En este área, destaca también la baja intensidad de empleo en el hogar que sube al 9%, "el único criterio AROPE que empeora este año".

Por otra parte, los jóvenes son el único grupo de edad en el que crece la pobreza. El 23,8% de las personas de 18 a 29 años de Cantabria está en riesgo. Es la tasa más alta de todos los grupos y sube 3,9 puntos en un año, mientras baja en el resto.

Además, hay que tener en cuenta que las dos dimensiones que más condicionan a un hogar joven son la vivienda y el empleo.

Otro factor que se ha resaltado en el XVI Informe es el papel que juegan las pensiones y las prestaciones a la hora de mantener fuera de la pobreza al 26,3% de los habitantes de la región. Sin ellas, 4 de cada 10 personas en Cantabria se encontrarían en esta situación.

Finalmente, un 5% de los cántabros sufre pobreza material y social severa. A este respecto, un 27,2% no puede afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, un 32,1% no puede irse de vacaciones, un 14% no puede gastar una pequeña cantidad en sí mismo y un 8,8% no puede pagar a tiempo la vivienda o las compras a plazos.

En el transcurso de la presentación, enmarcada dentro de las actividades de la Semana contra la Pobreza, Castanedo ha apelado a la "colaboración" de entidades y administraciones para poder "erradicar la pobreza, la exclusión y el hambre" y ha señalado que las instituciones públicas son "un garante de que la pobreza esté contenida".

Por su lado, Corro ha opinado que "cuando la desigualdad nos divide, acabamos culpando a quien sufre los problemas en lugar de mirar a lo que los causa, hace falta señalar esas causas y organizarse para darles respuesta", ha remarcado.