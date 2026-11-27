CCOO se concentra frente a la UC. - CCOO

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado este viernes una concentración para reclamar "el fin de las desigualdades salariales entre el personal universitario", una convocatoria que ha contado con mayor participación que la primera, que tuvo lugar el viernes 20.

El sindicato espera que más trabajadores se sumen a las próximas movilizaciones, previstas para los viernes 4 y 11 de diciembre, a las 11.00 horas, en la plaza de la Ciencia del campus de Los Castros.

CCOO ha reclamado una financiación extraordinaria que permita acabar con la "brecha salarial" y ha exigido "compromisos concretos" para mejorar los complementos retributivos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

La organización sindical ha insistido en la necesidad de abordar estas diferencias salariales y avanzar en mejoras retributivas para ambos colectivos de la universidad.