CCOO cree que Cantabria está inmersa en un "bucle" del que sólo saldrá combatiendo la estacionalidad

Publicado 02/04/2019 10:57:03 CET

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado el descenso del paro registrado en Cantabria en marzo, aunque considera que el mercado de trabajo en la región está inmerso "en un bucle infinito" del que sólo saldrá si se combate la estacionalidad en el empleo.

En nota de prensa, el sindicato ha señalado en este sentido que el calendario laboral en Cantabria "es cíclico" y que marzo suele ser un mes donde habitualmente baja el paro. A su juicio, estacionalidad, temporalidad, parcialidad y, por tanto, precariedad, son "los males endémicos" del mercado laboral cántabro.

En este sentido, considera que la bajada del desempleo de 1.061 personas en marzo está "ligada" a un calendario del mercado "cíclico" que condena a Cantabria a vivir en un "bucle infinito" y que sólo se podrá atajar si se combate con "buenas políticas" de empleo.

Para CCOO, de nuevo la contratación registrada en Cantabria "dista mucho de ser estable", ya que los contratos indefinidos no llegan al 7% del total mientras que los temporales superan el 93% y suele tratarse de contratos de hostelería de fin de semana, de las Corporaciones Locales, empleos temporales vinculados a la construcción, etcétera.

"Son contratos por un tiempo determinado, corto normalmente, que no garantiza la continuidad de esos trabajadores" en sus puestos, subraya, por lo que según dice, seguirán "cuestionando" la calidad del empleo que se crea porque mayoritariamente "es inexistente porque la duración de los contratos en mínima". "La estabilidad es un espejismo y más aún si hablamos de mujeres", señala la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

En este sentido, el sindicato lamenta que, como siempre que los datos de desempleo mejoran, las mujeres "se llevan la peor parte", ya que en marzo, por ejemplo, 662 hombres han abandonado las listas del desempleo frente a sólo 399 mujeres. "Peor aún, si se comparan las cifras con las de marzo de 2018, se aprecia una desproporción brutal entre el descenso de desempleo de hombres (-1.328) y mujeres (-197)", recalca.

"Creemos que Cantabria no puede conformarse con descensos del desempleo puntuales generados por contratos de días e incluso horas y que realmente no aportan calidad a nuestro mercado de trabajo. No podemos engañarnos, necesitamos apuntalar el mercado laboral con ocupaciones estables, duraderas y que permitan a las personas trabajadoras conseguir la tan ansiada estabilidad", concluye Lombilla.