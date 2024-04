CCOO critica la "incertidumbre" de profesorado y investigadores de la UC ante los nuevos criterios de acreditación

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha criticado la "incertidumbre" del profesorado y personal investigador de la Universidad de Cantabria (UC) ante los nuevos criterios de acreditación para Titular y Catedrático tras la entrada en vigor del nuevo documento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que afecta a todo este profesorado, más de 1.500 personas.

En un comunicado, la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Cantabria ha subrayado que "quedan muchas cuestiones por aclarar y definir, así como otras que corregir" tras el análisis del nuevo documento de la ANECA sobre criterios de acreditación a las figuras de Profesor Titular (PTU) y Catedrático (CU) que ha entrado en vigor este lunes, 1 de abril.

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la UC, Diego García, ha explicado que el sindicato ha encontrado "numerosos puntos que necesitan aclaración", algunos "que ni siquiera se definen" y otros que considera que deben ser modificados ante la "incertidumbre a la que abocan a esta plantilla".

Además, CCOO no entiende la decisión de que no cuenten como estancias de investigación las contrataciones en otros centros diferentes al actual. "Vemos como un despropósito que no se tengan en cuenta los largos periodos de contratación de nuestro personal en el extranjero, así como en otras universidades y centros españoles", ha recalcado.

Además, la Sección Sindical ha denunciado que el personal "tiene que hacer ingeniería imaginativa para cuadrar los méritos que más le convengan, sin poder nunca aportar todos" y que, con esta redacción, "tiene menos sentido aún que no cuenten como estancias los contratos en otros centros, ya que se hace bastante complicado llegar al máximo de puntos salvo que dichas estancias sean de larga duración, algo que en muchos casos no es viable teniendo en cuenta las dificultades que existen para conseguir financiación y para la conciliación familiar".

Además, García ha criticado el hecho de que existan criterios de acreditación que, en función de la figura en la que se produzca la contratación, no puedan cumplirse, como es el caso de los quinquenios y sexenios -méritos docentes e investigadores- a los que en la UC no tienen acceso numerosas figuras contractuales.

"Debe considerarse este hecho en los criterios y entendemos que la ANECA debe instar a las universidades a permitir solicitarlos a todas las figuras surgidas con las Leyes de la Ciencia y de Universidades", ha recalcado García.

Entre otras de las cuestiones que ha puesto de relieve la Sección Sindical de CCOO en la UC se encuentran algunas "preocupantes", como la consideración como tiempo parcial de un contrato predoctoral a tiempo completo o la valoración de la docencia en primer curso con mayor consideración que en los siguientes. Decisiones que, para García, "no parecen ni razonadas ni justificadas".

Ante este escenario, la Sección Sindical de CCOO en la UC trasladará el documento con sus aportaciones -que es definitivo, pero siempre se puede corregir o modificar- a la ANECA, así como a la sección Confederal de CCOO en Universidades, para que lo pongan encima de la mesa en próximas reuniones.