CCOO denuncia que las mujeres ganan menos porque cuidan más y pide una red de servicios públicos

La brecha salarial en Cantabria en el sector servicios es del 24% y del 32% en la industria

Comisiones Obreras de Cantabria ha denunciado hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que las mujeres ganan menos dinero porque cuidan más y eso es así porque no existe de una red de servicios públicos suficiente para atender las necesidades de cuidados de las personas. Y mientras no se cambien esos roles de género, no se podrá acometer una verdadera reducción de la brecha de género.

Así lo ha afirmado hoy la secretaria de Mujeres de Comisiones Obreras de Cantabria, Rosa Mantecón, en una rueda de prensa convocada en un 8 de marzo "atípico" por la pandemia de coronavirus, en la que ha presentado el informe 'Brecha salarial de género en Cantabria', elaborado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO para ofrecer una "imagen clara" de la brecha salarial y de los factores que la generan, "porque sólo a partir de un buen diagnóstico podremos actuar contra ella", ha dicho.

El informe pone el foco sobre la discriminación laboral y económica que sufren las mujeres fruto de la desigualdad estructural instalada en el mercado de trabajo y en la sociedad, que concluye que las mujeres ganan menos porque cuidan más, "y precisamente eso es lo que hay que cambiar", ha defendido Mantecón.

Según CCOO, hay cuatro elementos estructurales que generan que las mujeres ganen menos debido a las condiciones de trabajo, como son que copan el tiempo parcial; trabajan mayoritariamente en sectores con salarios más bajos; la segregación ocupacional hace que las mujeres suelan ocupar puestos peor retribuidos; y la existencia de una estructura salarial que determina que los salarios finales de hombres y mujeres no sean los mismos porque entre otras cosas se premia alargar las jornadas.

Según Mantecón, el problema para afrontarlos es que hay factores en la sociedad que determinan que las mujeres tengan altibajos en las trayectorias laborales y profesionales debido a la relación entre la vida personal y laboral, lo que es "clave" para analizar la brecha salarial.

Así, las mujeres ganan menos porque cuidan más porque no hay una red de servicios públicos que permita atender las necesidades de cuidados de las personas. "Algo esencial para que las personas podamos elegir qué parte de nuestro tiempo queremos dedicar a los trabajos retribuidos y qué parte a los cuidados. Y mientras no cambiemos esos roles de género no se podrá acometer una verdadera reducción de la brecha de género", ha advertido.

BRECHA SALARIAL

Uno de los aspectos que analiza el informe es la brecha salarial, que asciende a 5.719 euros anuales y que es mayor que la media estatal, donde las mujeres ganan 1.381,90 euros más que las cántabras. Además, el salario medio de las mujeres debería incrementarse un 29% para equipararse al de los hombres.

Mantecón ha explicado que esta disfunción entre los salarios de hombres y mujeres se produce por la inactividad. Un 21,6% de las mujeres inactivas dicen tener responsabilidades familiares o personales y un 4% afirman estar al cuidado de menores o adultos enfermos o personas con discapacidad.

Y también porque el empleo de las mujeres se ve también afectado en mayor medida que el de los hombres por la parcialidad. En 2019, el 25,9% de las mujeres que trabajaban en Cantabria tenían una jornada parcial frente al 5,3 de los hombres.

La tercera razón es la segmentación sectorial pues 56,5% del empleo en el sector servicios es ocupado por mujeres, mientras que su presencia es minoritaria en otros sectores como el industrial (17,4%) o la construcción (8,3%); y la cuarta, el techo de cristal, pues el 25% del total de los puestos de directores y gerentes son ocupados por mujeres, que representan el 60% del empleo en las 'ocupaciones elementales'.

En este sentido, en las empresas públicas de Cantabria, y pese a que la Ley de Igualdad para Cantabria de 2019 establece que debe existir una representación equilibrada, las mujeres representan el 26,8% de los consejos de administración y no hay ningua dirigiendo.

En cuanto a los sectores de actividad, en servicios, donde se concentra el 90,9% del empleo de las mujeres, existe una brecha salarial del 24% en 2018. Un hombre ganaba una media de 24.031 euros anuales frente a 19.377 euros de una mujer.

En otros sectores, como la industria, donde se concentra el 7,1% del empleo de mujeres, la brecha se dispara al 32%, con un salario anual medio de 29.410 euros los hombres y de 22.288 las mujeres.

Además, la brecha de género está igual de marcada sobre las pensiones, que representan el 51% de los perceptores en Cantabria. Así, la pensión media de las mujeres en Cantabria es de 809,9 euros mensuales y la de los hombres 1.307,58 euros, una diferencia de 497,68 euros, y una brecha del 61,4%, mucho mayor de que las brechas salariales.

Y mayor aún es en las pensiones medias de jubilación, del 62,3%, con una diferencia entre cuantías medias mensuales de 545 euros (875 euros perciben de media mensual las mujeres frente a los 1.420 euros de los hombres).

Tras exponer estos datos, Mantecón ha denunciado que muchos de los factores que inciden en la ganancia media anual tienen "un claro sesgo de género, que se arrastra a lo largo de toda la vida laboral, y que lastran los ingresos de las mujeres desde el primer hasta el último día".

"No puede pasar desapercibido que las mujeres tengan que asumir el rol de los cuidados que irrefutablemente incide en que ganen menos porque cuidan más; y es este uno de los puntos sobre los que tienen que actuar las políticas públicas", ha subrayado.

Ante ello, CCOOO cree que los últimos reales decretos concertados con el Gobierno de España tienen que ser fundamentales, como el de 2019 que desde ayer obliga a todas las empresas y administraciones con más de 100 personas en plantilla a contar con un plan de igualdad. CCOO ya denunció que más de 170 empresas deberían tenerlo, pero "son las menos las que cumplen".

También son "muy importantes" para el sindicato los reales decretos por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el de igualdad retributiva.

8M

Mantecón ha dicho que para CCOO, el 8 de Marzo es un día "de lucha, de denuncia y de reivindicación, en el que un año más denunciamos la violencia de machista, la falta de corresponsabilidad de los cuidados familiares, la feminización de la pobreza y la desigualdad laboral, con la brecha salarial como máximo exponente".

Hoy, ante una jornada que no tendrá el carácter multitudinario de los últimos años, el sindicato quiere trasladar a la sociedad y a todas las trabajadoras y trabajadores "que la igualdad y los derechos de las mujeres son una prioridad para el Comisiones Obreras".