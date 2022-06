CCOO insta a Pymetal a que "recupere la cordura" y "busque una salida al conflicto" del metal

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Comisiones Obreras han hecho este jueves un llamamiento a la patronal Pymetal para que "recupere la cordura" y "busque una salida al conflicto" que mantiene con los sindicatos convocantes de la huelga general en el sector (UGT, CCOO y USO), que afronta este jueves su octava jornada.

Asimismo, han reiterado que van a seguir defendiendo unas condiciones laborales "dignas" para los trabajadores y a mantener las movilizaciones hasta tener un acuerdo "digno" para las 20.000 familias afectadas en Cantabria por el convenio siderometalúrgico.

En estos términos se han pronunciado, una hora antes de reanudarse las negociaciones entre sindicatos y patronal en el Orecla (Organismo de resolución de Conflictos Laborales), los secretarios generales de CCOO Industria, Garbiñe Espejo, y de CCOO Industria Cantabria, César Conde, y la secretaria general del sindicato en Cantabria, Rosa Mantecón, que han comparecido a las puertas de Global Steel Wire (GSW).

Conde ha acusado a Pymetal de seguir "en su tónica de intentar torpedear la negociación" y ha señalado que en la reunión de este jueves en el Orecla "se ha retratado" delante del Gobierno de Cantabria, dado que a la misma asistió el director general de Trabajo, Gustavo García, que "ha visto" la forma de negociar de la patronal y se ha "dado cuenta de quién está torpedeando".

A su juicio, la patronal "no está a la altura de las circunstancias" y no se tendría que "haber llegado aquí", porque ha habido "tiempo de sobra" para haber solucionado los problemas antes, pero Pymetal "no ha querido negociar", sino "echar un pulso" y "medir a la clase obrera del metal de Cantabria".

En la misma línea, Garbiñe Espejo ha afirmado que la patronal "se está pòniendo de perfil y pretende que sea d enuevoi la clase trabajadora qyuien sea la pagana de una nueva crisis", algo que CCOO de Industria no va "a permitir".

"Es el momento de la corresponsabilidad, de poner propuestas encima de la mesa que garanticen la no pérdida de poder adquisitivo", ha dicho Espejo, quien ha defendido la "industria con calidad", es decir, "con derechos" para los trabajadores.

Por ello, ha asegurado que el sindicato va a mantener su postura hasta tener "un acuerdo digno" en Cantabria, y ha recordado que desde el conjunto de los sectores de CCOO de Industria está convocada una "gran manifestación" en Madrid el próximo 21 de junio para exigir un pacto de estado por la industria y poner las condiciones laborales "en el centro del debate", al tiempo que reclamar al Gobierno no "ponerse de perfil" y tomar medidas en temas de fiscalidad.

Por su parte, Rosa Mantecón ha llamado a Pymetal a buscar una salida a este conflicto que está llevando "cada día a más trabajadores" a las calles a secundar una movilización que es "imprescindible" para Cantabria, porque la industria "es el motor económico de nuestra región".

Asimismo ha pedido a la Delegación del Gobierno que los miembros de las Fuerzas de Seguridad no mantengan una "actitud beligerante" para evitar situaciones como la registrada esta mañana en Astander con los piquetes informativos.