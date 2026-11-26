Movilización en la UC en foto de archivo - CCOO

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en la Universidad de Cantabria (UC) retomará este viernes 27 las concentraciones para reclamar al Gobierno regional una solución a la "brecha salarial y las desigualdades" que sufre el personal de la universidad pública con respecto al resto de la enseñanza pública de Cantabria, en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), y con la Administración pública, en el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicio (PTGAS).

La concentración de este viernes, a la que seguirán de momento dos paros más el 4 y 11 de diciembre, tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza de la Ciencia del campus de los Castros en Santander. La reivindicación principal es exigir compromisos concretos para mejorar los complementos retributivos autonómicos del PDI y del PTGAS, ha informado CCOO.

Esta nueva jornada de protesta llega tras tres semanas de asambleas informativas en las distintas facultades y escuelas de la UC. Durante estos encuentros, la representación sindical ha trasladado al PDI y al PTGAS la situación de los complementos retributivos autonómicos, las diferencias salariales existentes y las reivindicaciones que el sindicato viene planteando al Gobierno de Cantabria.

"La información ya ha llegado a los centros. Hemos explicado a la plantilla cuál es el problema, por qué se está produciendo esta desigualdad y qué soluciones estamos reclamando. Ahora comienza la movilización, porque no podemos seguir esperando indefinidamente una respuesta que no llega", ha explicado la delegada de CCOO en la UC, Tamara Llano.

La representante sindical ha insistido en que "no estamos pidiendo ningún privilegio, sino acabar con una discriminación salarial que afecta al personal de la universidad pública, especialmente a las figuras docentes más vulnerables, como los Profesores Ayudantes Doctores. Además, tenemos que garantizar que el PTGAS tampoco quede fuera de las mejoras retributivas".

De este modo, CCOO ha reclamado al Gobierno regional una financiación extraordinaria, mediante una partida adicional destinada a los complementos autonómicos que permita reducir la brecha salarial y que tenga efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2025, tal y como se ha aplicado en la última subida al profesorado no universitario en Cantabria.

"Después de año y medio de reuniones, seguimos sin una respuesta concreta. Por eso hemos decidido dar un paso adelante y salir a la calle. Animamos a todos los compañeros y compañeras a sumarse a las concentraciones", ha concluido Llano.