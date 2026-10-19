Los centros cívicos de Santander acogen talleres gratuitos para vecinos de técnicas básicas de reanimación cardiopumonar

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con el Colegio de Médicos de Cantabria, ha promovido seis talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar (RCP) en distintos centros cívicos de la ciudad, en un ciclo que comenzará esta tarde en Tabacalera.

La concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, ha indicado que la iniciativa tiene como objetivo acercar a los vecinos los conocimientos básicos necesarios para actuar con seguridad ante una emergencia cardíaca y contribuir a aumentar las posibilidades de supervivencia de las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria.

Bajo la premisa de que cada segundo cuenta ante una parada cardíaca, los talleres permitirán a los participantes aprender los pasos fundamentales para intervenir hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según Gutiérrez, la propuesta, de una hora de duración, busca concienciar sobre la importancia de saber cómo reaccionar ante una situación de este tipo y el papel fundamental que puede desempeñar cualquier persona que presencie una emergencia.

Las sesiones comenzarán a las 18.00 horas y se desarrollarán este lunes 19 en el Centro Cívico Tabacalera; el martes 20 en el de Numancia; el miércoles 21 en el Juan de Santander (Cueto); el jueves 22 en el Callealtero; el viernes 23 en el de Cazoña, y el miércoles 28 en el de Nueva Montaña.

La inscripción es gratuita y puede realizarse directamente en el centro cívico elegido por cada participante.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el Colegio de Médicos de Cantabria refuerzan la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la prevención y la respuesta inmediata ante las emergencias sanitarias.