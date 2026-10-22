CEOE se alía con Grupo Talento Internacional para facilitar la contratación de extranjeros

Firma del convenio entre CEOE CEPYME y Grupo Talento Inaternacional para facilitar la contratación de extranjeros por parte de las empresas cántabras - CEOE CEPYME

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria y Grupo Talento Internacional han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar a las empresas de la comunidad autónoma asociadas, unas 37.000, el acceso a profesionales extranjeros y ofrecerles asesoramiento especializado en los procesos de selección y contratación de trabajadores en origen.

La patronal ha explicado en un comunicado que esta alianza responde a una de las dificultades que afectan actualmente al tejido empresarial como es la falta de profesionales para cubrir determinados puestos de trabajo, "una situación que condiciona la actividad de numerosas empresas y puede limitar sus posibilidades de crecimiento".

El acuerdo permitirá acercar a las empresas cántabras los servicios especializados de Grupo Talento Internacional, una entidad dedicada a la selección internacional y la movilidad laboral que ofrece acompañamiento durante las distintas fases del proceso, desde la identificación y selección de candidatos en sus países de origen hasta la gestión de los procedimientos administrativos necesarios para su incorporación a las empresas.

El presidente de la patronal, Enrique Conde, ha destacado que la dificultad para encontrar profesionales es "uno de los problemas que más preocupan" a las empresas y que, incluso, "puede llegar a comprometer su capacidad de crecimiento".

Ha indicado que, ante esta situación, la patronal quiere contribuir a encontrar "soluciones prácticas" y cree que la captación de talento internacional "puede ser una vía complementaria para aquellas empresas que no consiguen cubrir determinados puestos de trabajo".

Por su parte, el fundador y CEO de Grupo Talento Internacional, Diego Carbajosa, se ha felicitado de que, gracias a este acuerdo, "poder acercar nuestro modelo de movilidad laboral cualificada al tejido empresarial cántabro", sobre todo a aquellos sectores que soportan mayores dificultades para encontrar profesionales, como el de la industria, la logística, la construcción o el transporte.

"No sólo traemos trabajadores; gestionamos personas y sus vidas. Nuestro trabajo comienza dando valor al origen, con los procesos de selección presenciales, pruebas técnicas realizadas por las propias empresas y una gestión jurídica completa que permite que los profesionales lleguen a España con todas las garantías de transparencia y legalidad", ha indicado.

PRIMERA ACCIÓN CONJUNTA

Como primera iniciativa en el marco de esta colaboración, CEOE-CEPYME Cantabria ha celebrado este jueves, en su sede de Santander, la jornada "Contratación de trabajadores extranjeros: selección y trámites administrativos", integrada en su Foro de Talento y Empleo.

El encuentro, dirigido a empresas interesadas en conocer las posibilidades de contratación internacional, ha abordado los procedimientos administrativos, los requisitos legales y las distintas vías existentes para incorporar profesionales de otros países.

La jornada ha contado con la participación del CEO de Talento Grupo Internacional, Diego Carbajosa, que ha tratado la selección en origen y los trámites administrativos para la contratación de trabajadores extranjeros.

Asimismo, han participado representantes de MG Humans Solutions y VG Abogados y Asesores, que han profundizado en los procesos de búsqueda y selección de profesionales en América Latina.