Ceruti apela a la responsabilidad individual para no retroceder en la desescalada

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, ha apelado hoy a la responsabilidad individual para no retroceder en la desescalada, advirtiendo que ciertas actitudes y comportamientos observados en la ciudad pueden llevar a que "no avancemos mucho" e incluso a que las medidas adoptadas hasta ahora para combatir el Covid-19 "no hayan servido para nada".

Ceruti (Cs) se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre un vídeo de un bar de Cueto, en Santander, abarrotado de gente, que ha circulado por las redes sociales, y que el edil ha calificado de "vergonzoso". Lo que allí se ve, ha dicho, demuestra "una falta de responsabilidad extraordinaria", que "hace temer" que conductas así "puedan provocar un repunte de la enfermedad que paralizará la economía".

El concejal ha advertido que "el riesgo sanitario existe" aunque "nos hayamos acostumbrado" a una situación que sigue siendo "un drama". "Podemos volver a colapsar los sistemas sanitarios y obligar a nuevas prórrogas del estado de confinamiento", así como paralizar la economía, que está "al borde del colapso", por "nuestra irresponsabilidad", ha alertado.

Tras apuntar que si la situación empeora los servicios sociales podrían colapsar, Ceruti ha apelado a "ser conscientes de la dramática situación en la que estamos". "La gente no es consciente del peligro, no respeta la distancia de seguridad, se producen aglomeraciones... Nos lo tenemos que tomar en serio porque sino otros lo harán por nosotros y el resultado será que esto no ha servido para nada", ha advertido el edil.

En este sentido ha subrayado que "el que aflojen un poco las exigencias no quiere decir que el peligro haya pasado y si no queremos que esto dure mucho más y las consecuencias sean dramáticas tenemos que ser mucho más responsables".

En este contexto ha apuntado que con conductas "tan poco responsables" como las vistas ayer en el bar "seguramente no avancemos mucho", por lo que "no tiene sentido" decir ahora cómo se celebrará la Semana Grande, "a qué renunciaremos" de ella y cuál será su modelo.

A preguntas de la prensa sobre el festejo, Ceruti ha insistido en que cualquier inversión que realice el Ayuntamiento tiene que ser con criterios de rentabilidad socioeconómica, es decir, para impulsar la actividad, y ha abogado, si se puede, por mantener las actividades que permitan mantener el pulso económico de las empresas de la ciudad.

"EL CONTROL DE PLAYAS ES DE COSTAS"

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre el control de las playas por parte de la Policía Local, el portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que la competencia sobre las playas es de Costas y no del Ayuntamiento.

Ceruti ha matizado que la Policía Local "puede ver una irresponsabilidad y decirlo", como un "perro suelto", pero otra cosa es "el control de miles de personas" que pueden querer acudir a las playas en estas circunstancias "extraordinarias".

Al respecto, ha recordado la afirmación de la alcaldesa, Gema Igual(PP), de que en una situación "excepcional" como ésta, Costas debe asumir las competencias siguiendo las condiciones establecidas por el Gobierno central. En opinión del edil, es "razonable que por lo menos en el plano teórico se plantee la discusión de quién es competente o no; yo entiendo que lo es Costas pero ya lo dirán ellos. En cualquier caso, es razonable que el Ayuntamiento lo plantee", ha valorado.

GOLF CERRADO

En otro orden, Ceruti ha explicado que el campo municipal de golf de Mataleñas no se ha abierto al público en esta primera fase, al contrario que el del Abra del Pas del Gobierno regional, porque el Ayuntamiento considera "más razonable" mantenerlo cerrado y ha decidido primar la seguridad.

Tras recordar que el Ayuntamiento fue "el primero" en cerrar el Instituto Municipal de Deportes al considerar que era "un foco obvio de contagios", ha explicado que, mientras el golf ha estado cerrado, se han realizado labores de mantenimiento y mejora.

Ceruti ha explicado que la utilización que se permitiría con la fase I es "enormemente limitada" y el Ayuntamiento ha preferido "anteponer seguridad y acabar las obras".

MURALLA CARLISTA

Respecto a la posible destrucción de restos de la muralla de la Primera Guerra Carlista que se localizan en la parcela de la antigua Tabacalera, en la calle Alta, a causa de las obras de construcción de las viviendas de protección oficial, de la que ha alertado el colectivo Frente de Santander, Ceruti ha dicho que ya ha pedido información al respecto para saber "qué se ha hecho" y si los restos se han desmontado y trasladado, como se hace en otras ocasiones cuando aparecen vestigios arqueológicos.

"Me he llevado un disgusto", ha reconocido en relación a este hecho, de cuya posibilidad ya advirtió el citado colectivo el pasado mes de septiembre.