Los chefs de La Casona del Judío y La Salita elaboran un menú degustación con productos cántabros y valencianos

Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita y Sergio Bastard, chef de La Casona del Judío - LAS CINCO CANTABRIAS ON TOUR

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita (1 Estrella Michelin y 3 Soles Repsol), recibirá a Sergio Bastard, chef de La Casona del Judío (1 Estrella Michelin, 1 Estrella Verde Michelin y 2 Soles Repsol), para elaborar un menú degustación a cuatro manos, en el que se encontrarán productos cántabros y valencianos.

En un comunicado, la organización ha subrayado que este encuentro busca poner en valor la riqueza de la despensa verde de ambos territorios.

La cita, que se enmarca dentro de la iniciativa Las Cinco Cantabrias On Tour, tendrá lugar este miércoles, 21 de octubre, de 19.30 a 22.30 horas, en los jardines y restaurante La Salita, donde los asistentes disfrutarán de un aperitivo inicial seguido del menú degustación.

La despensa verde, el producto vegetal y las técnicas de conservación mediante fermentos serán el hilo conductor de esta cuarta parada, estableciendo un diálogo entre la huerta valenciana y la gastronomía de Cantabria.

La propuesta pondrá en valor productos emblemáticos de la despensa cántabra, como la nécora, la anchoa, la vaca Tudanca y el bogavante azul, en un recorrido en el que el producto de Cantabria se encontrará con la mirada y la cocina valenciana de Begoña Rodrigo.

Las Cinco Cantabrias On Tour llegará también a Madrid a lo largo del año, tras su paso por Sevilla y Málaga, Barcelona y, ahora, Valencia. Cinco encuentros diseñados para mostrar distintos ejes de la gastronomía cántabra, desde los vinos y el producto del mar Cantábrico hasta la innovación culinaria, la despensa verde y la cocina de invierno.

Promovida por la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria en el marco de la marca CANTABRIA INFINITA, esta iniciativa supone una oportunidad estratégica para posicionar la gastronomía de la región como un referente de excelencia y calidad en aquellas ciudades españolas con las que Cantabria cuenta con conexión aérea directa.