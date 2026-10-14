Archivo - El Circuito Escena ofrece 12 propuestas escénicas en nueve municipios desde el jueves al domingo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Escena, organizado por la Consejería de Cultura, inicia este jueves 15 su programación cultural con una oferta de 12 espectáculos de teatro, música y teatro musical que recorrerán nueve municipios cántabros hasta el domingo 18.

La programación reúne propuestas para todos los públicos de la mano de compañías y artistas de referencia del panorama regional y nacional.

La agenda arrancará el jueves en Camargo, donde el Centro Cultural La Vidriera acogerá a las 19.30 horas la representación de 'Hermanas pese a todo', protagonizada por la compañía madrileña de Javier Rubio.

El viernes 16, llegarán tres nuevas citas. A las 19.30 horas, el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna recibirá al grupo de Albacete de David Andrés con la obra 'Manchiegos'. A las 20.00 horas, el Centro Cultural Puente San Miguel de Reocín será escenario de 'Bárbara, el musical', de Adrián Alonso Producciones. Media hora más tarde, a las 20.30 horas, el Teatro Concha Espina de Torrelavega acogerá 'El gesto invisible', una propuesta de José Piris y Mimox Teatro.

La programación continuará el sábado con cuatro espectáculos. A las 19.00 horas, La Machina Teatro llevará 'Mamá' al Centro Cultural Puente San Miguel de Reocín. A las 20.00 horas, el Teatro Principal de Reinosa albergará 'Un intento valiente', de Trueba&Trueba. También a las 20.00 horas, el público de Castro Urdiales podrá disfrutar de 'Bárbara, el musical' en el IES Ataulfo Argenta. A la misma hora, el Espacio Escénico Santiago Galas de Cabezón de la Sal ofrecerá 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones.

La semana cultural concluirá el domingo 18 de octubre con tres propuestas familiares en horario matinal. A las 12.00 horas, la Sala Bretón de Astillero acogerá 'A simple vista', de Ruido Interno; el Centro Cultural Ramón Pelayo de Medio Cudeyo presentará 'Grillos y luciérnagas', de La Machina Teatro; y el Teatro Concha Espina de Torrelavega cerrará la programación con 'Glow', de Compás Modular.