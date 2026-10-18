El Club Rotario de Torrelavega celebra sus 30 años con una cena solidaria y un homenaje a AMARA

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, asiste a la gala solidaria con motivo del 30 aniversario del Club Rotario de Torrelavega. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) - El Club Rotario de Torrelavega ha celebrado este sábado sus 30 años con una cena solidaria y un homenaje a AMARA, a los más veteranos del club y al presidente del jurado del Concurso de Relato Corto Gabino Teira, Luis Salcines.

En un comunicado, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha participado en el acto, ha destacado el reconocimiento especial a Luis Salcines y a AMARA Cantabria por su acompañamiento a niños y niñas con cáncer y a sus familias durante una de las etapas más difíciles de sus vidas.

"AMARA representa lo mejor de nuestra sociedad: la capacidad de estar al lado de quienes más lo necesitan, de convertir la solidaridad en un compromiso cotidiano y de ofrecer esperanza cuando más falta hace", ha manifestado.

Por otra parte, durante la cena, celebrada en Santillana del Mar, Urrutia ha subrayado el valor del asociacionismo, el voluntariado y la colaboración entre la sociedad civil para mejorar la vida de las personas.

Asimismo, ha felicitado a la organización por sus tres décadas de trayectoria y ha agradecido su compromiso con Cantabria, donde desarrolla su actividad no solo en Torrelavega y la comarca del Besaya, sino también en Liébana y Campoo.

"Treinta años pueden parecer solo una cifra, pero detrás de ella hay miles de horas de compromiso, de trabajo discreto, de solidaridad y de vocación de servicio a los demás", ha valorado la consejera, que ha destacado que mantener durante tanto tiempo una organización "activa y comprometida" requiere "convicción, generosidad y una enorme capacidad para sumar voluntades alrededor de una causa común".

En este sentido, la titular de Presidencia ha puesto en valor el papel de las entidades sociales como complemento imprescindible de la labor de las administraciones públicas y ha defendido la importancia de la participación ciudadana para construir una sociedad más solidaria.

Urrutia ha apuntado que, "frente a los intentos de dividir a la sociedad", organizaciones como el Club Rotario demuestran que la unión en torno a objetivos compartidos permite generar oportunidades y mejorar el entorno más cercano.

Durante su intervención, Isabel Urrutia ha agradecido también al Club Rotario de Torrelavega, no solo su presencia en el aniversario de la organización, sino también que haya elegido Cantabria para celebrar la conferencia anual de su Distrito, prevista del 30 de abril al 2 de mayo del próximo año.

La cita, que tendrá lugar en la comunidad autónoma, permitirá recibir a rotarios procedentes de distintos puntos de España y contribuirá a dar a conocer el patrimonio, los atractivos y las oportunidades de Cantabria.

Urrutia ha animado a la organización a continuar su labor durante las próximas décadas, manteniendo la ilusión, la amistad y el espíritu de servicio que han marcado hasta hoy su historia.

Por ello, todo lo recaudado en la cena ha sido a beneficio de AMARA Cantabria tabria y ha sido recogido por su presidenta, María Jesús Mata.