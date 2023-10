Cocina Económica, la SER, Carlos Tezanos, Austral y Ayuntamiento de Santander ganan los Premios Solidarios ONCE

Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2023 - GRUPO SOCIAL ONCE

Recibirán sus galardones el 25 de octubre en el Casyc



SANTANDER, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cocina Económica; la Cadena SER; Carlos Tezanos; Austral, y la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander han resultado ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2023.

Estos premios son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE.

En la categoría de 'Institución, Organización, Entidad, ONG' el premio ha recaído en la Cocina Económica "por estar al servicio de las personas más vulnerables, con una atención individualizada para quienes acuden a esta institución" y con un servicio orientado a "mantener y potenciar la dignidad de las personas en todas las esferas de su vida". En 2022, atendió a 3.948 personas, según ha explicado en un comunicado el Grupo Social ONCE.

En el apartado de 'Programa, artículo o proyecto de comunicación', el galardón ha sido para la Cadena SER Cantabria por su programa 'SER Capaces', que se desarrolla en el ámbito de la programación regional de la emisora con el objetivo de compartir la capacidad transformadora que tienen las personas con discapacidad.

A través de los testimonios recogidos en 'SER Capaces', se transmite a la sociedad de Cantabria el ejemplo de personas que han conseguido cambiar dinámicas laborales, familiares y sociales para una adaptación recíproca.

El Premio Solidarios a la 'Persona Física' se ha otorgado a Carlos Tezanos Ruiz, quien a pesar de su enfermedad desarrolla "un papel muy activo en la sensibilización y recaudación de fondos a través de reto deportivos, galas de teatro, festivales ... para la lucha contra la leucemia y las demás enfermedades graves de la sangre".

En la categoría de 'Empresa', el premio es para Austral por su apuesta por la economía circular e incluir en su plantilla a un 10 por ciento de personas con discapacidad.

Entre sus proyectos estrella, la ONCE ha destacado el denominado 'REUNE (Recicla Uniformes Escolares)', que desarrolla una nueva línea de uniformes y ropa deportiva para colegios, hecha con materiales reciclados y reciclables y que a su vez proceden de la revalorización de restos de uniformes y chándales de colegios rotos e inservibles. Además colabora con varias ONG.

Y el Solidarios en la categoría de 'Estamento de la Administración

Pública' ha sido concedido a la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander por su programa 'Vida Independiente'.

Se trata de un programa destinado a personas sin hogar, a las que dota de herramientas y habilidades para hacer una transición desde el sinhogarismo hacia un alojamiento en el que desarrollar una vida autónoma.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2023 ha estado formado, entre otros, por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, Sergio Olavarría; la consejera general de la ONCE, Ana Díaz; el delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez; la vicepresidenta del Consejo Territorial ONCE Cantabria, Ice Arianna Gómez; la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Zulema Gancedo; la presidenta de CERMI Cantabria, Elisa Irureta; el presidente de la Plataforma de Voluntariado Cantabria, Luis Alberto González, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo.

Los premiados recibirán los galardones el 25 de octubre en un acto que se desarrollará en el Teatro Casyc de Santander a partir de las 19.00 horas.