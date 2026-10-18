El colegio Sardinero recibe la certificación TEI

El colegio Sardinero recibe la placa TEI. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio Sardinero ha recibido esta semana la certificación TEI, que le acredita como uno de los integrantes de este programa basado en la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia en los centros.

El proyecto, que se puso en marcha en el curso 2002-03 y que actualmente se desarrolla en 25 centros educativos y 51 etapas formativas de la ciudad, consiste en fomentar la empatía y los valores entre los niños, y se basa en que los alumnos más mayores se formen para ser unos buenos tutores y amigos y poder solucionar conflictos, siendo ejemplo y referente que escuchan y apoyan a los más pequeños.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha detallado que en Secundaria, los alumnos de tercero son tutores emocionales de los de primero; en Primaria, los de 5º son tutores de los de 3º; en Infantil, los de 5 años son de los de 3, y, en ciclos formativos, los jóvenes de básica son tutorizados por los de 2º de Grado Medio.

La entrega de la placa por parte de la alcaldesa, Gema Igual, ha supuesto un reconocimiento al trabajo y la implicación de toda la comunidad educativa de este colegio en favor del bienestar del alumnado y de una convivencia escolar positiva.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con una educación basada en el respeto, la cooperación y el buen trato, en la que cada alumno se sienta acompañado, protegido y valorado.

En la actualidad, en Santander son TEI 25 centros educativos y 51 etapas formativas, ya que están en el programa los colegios Antonio Mendoza, José Arce Bodega, Menéndez Pelayo, Quinta Porrúa, Ángeles Custodios, Kostka, Las Esclavas, San Agustín, Miguel Bravo, Purísima Concepción, San Roque-Los Pinares, Elena Quiroga, Fuente de la Salud, Gerardo Diego, Santa María Micaela, Magallanes, Verdemar, El Sardinero y la Obra Social Bellavista Julio Blanco.

Además, están los institutos Alisal, José María de Pereda, Leonardo Torres Quevedo, Santa Clara, Villajunco y Augusto González Linares.