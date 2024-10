La Comisión de Ética del PSOE cántabro rechaza el recurso de Herrán y ratifica la victoria de Zuloaga

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ética del PSOE Cantabria ha rechazado el recurso de la candidatura liderada por Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales, al Congreso Federal del partido, y ha ratificado la resolución emitida por este mismo órgano que da la victoria a la lista encabezada por Pablo Zuloaga, secretario general del partido en la región, que impugnó el resultado inicial de las elecciones internas del pasado domingo por una incidencia en Cartes.

Según ha informado el PSC-PSOE en un comunicado, la comisión desestima el recurso del equipo de Herrán -que va a apelar a Ferraz- al corroborar la "irregularidad manifiesta" en la mesa de esa agrupación, que no quedó "correctamente constituida" por la presencia de una persona no militante, ya que se había dado de baja voluntaria el 9 de octubre, es decir, once días antes de los comicios.

Con este pronunciamiento, la Comisión Regional de Ética proclama los resultados anulando los votos de Cartes, con lo que da a Zuloaga 970 papeletas, el 50,05 por ciento del total, dos más que a Herrán (968, el 49,95%) y eleva a definitiva la lista de delegados cántabros, que estarán encabezados por Zuloaga, al 41º Congreso Federal que se celebrará en Sevilla los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, y en el que Pedro Sánchez será reelegido líder del partido.