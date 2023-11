Comité y Dirección de BSH se reúnen este lunes para hablar del ERE planteado por la empresa

Su presidente, Carlos Romero (UGT), dice que los trabajadores "no van a asumir" despidos ni bajada de derechos en el convenio colectivo



SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dirección y comité de BSH Electrodomésticos se reunirán este lunes, 6 de noviembre, para hablar del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la empresa para su fábrica de Santander, con 40 despedidos para el próximo año y a los que podrían sumarse más hasta 2028 si no se modifican los costes actuales de planta.

Aunque los representantes de los trabajadores quieren sentarse con la empresa, ver cuáles son sus planes y emprender negociaciones, ya han avisado de posibles movilizaciones.

Así lo ha hecho, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el presidente del comité, Carlos Romero (UGT), tras una reunión que hubo ayer, sábado, con militantes en las que se habló de estas posibles movilizaciones.

"Lo que los trabajadores nos han dicho es que ellos no van a asumir despidos, no van a asumir un posible ERTE en condiciones peores al que tenemos y por descontado no van a asumir bajada de derechos en el convenio colectivo si la empresa lo unico que pretende es eso sin garantizar nada más", ha apuntado.

Pero antes de adoptar cualquier tipo de decisión en firme se va a esperar a la reunión de mañana y a conocer cuál es el planteamiento de la empresa para la planta, que tiene una plantilla de 340 personas.

"Como tampoco lo sabemos, vamos a esperar a las negociaciones y lo que sí nos han dicho es que si esto no va a buen puerto tenemos sus 30 días, con su 30 noches y cuatro fines de semana para hacer lo que tengamos que hacer", ha dicho.

Por los detalles que han trascendido hasta el momento, la empresa ha alegado como motivos para aplicar el ERE la caída de las ventas por la guerra de Ucrania, uno de sus principales mercados, y la consecuente bajada de la producción, un descenso que, según BSH, ha dejado de ser temporal y se ha convertido en estructural para el periodo comprendido entre 2024 y 2028.

La plantilla de BSH lleva en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) desde finales de 2022 que, precisamente, fue motivado por la invasión de Rusia en Ucrania.