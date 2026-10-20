El comité de empresa señala al Gobierno de Cantabria que un convenio digno "se mide en dinero y también en derechos"

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria asiste al Pleno del Parlamento. - COMITÉ EMPRESA GOBIERNO CANTABRIA

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha señalado a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que "un convenio colectivo digno se mide en dinero pero también en derechos", tras denunciar una nueva retirada de la pancarta reivindicativa del convenio, en este caso del exterior del Parque de Carreteras de Reinosa, adscrito a la Consejería de Fomento.

Los sindicatos, que este lunes 19 de octubre asistieron al Pleno del Parlamento de Cantabria, han censurado que se trata de "la tercera vez" que se retira una pancarta en la que se demanda un nuevo convenio colectivo del personal laboral tras 16 años sin actualizarse.

El órgano sindical ha destacado que la propuesta de la Administración autonómica contiene "retrocesos" respecto al convenio colectivo vigente y ha indicado que "por mucho que se retire una pancarta", que no deja de representar un "reivindicación legítima" del personal laboral, "no desaparecerán las demandas" de una plantilla que lleva años esperando la renovación de un convenio colectivo de 2010, ha valorado en nota de prensa.

En relación a la intervención de la consejera de Presidencia en el Parlamento de Cantabria sobre el convenio colectivo, que "volvió a centrarse en las cantidades económicas comprometidas por el Gobierno", el comité de empresa manifiesta que "hablar de millones sin explicar cómo se distribuyen entre las distintas categorías profesionales no deja de ofrecer una imagen incompleta de la propuesta económica".

De hecho, ha apuntado que "existen categorías profesionales para las que el incremento retributivo global de esta propuesta es de apenas 16 euros mensuales".

Asimismo, el órgano sindical ha subrayado que la negociación de un convenio "no puede reducirse a una discusión económica", dado que el articulado regula "aspectos esenciales" de las condiciones de trabajo y de los derechos del personal laboral".

Precisamente en esta materia el comité de empresa viene insistiendo en la necesidad de introducir mejoras "reales", especialmente en conciliación de la vida personal, familiar y laboral, formación y otros derechos que deben "avanzar y adaptarse a las necesidades actuales de la plantilla".

"Resulta difícil hablar de mejoras para todos los trabajadores y trabajadoras cuando la propuesta de la propia Administración contiene artículos que, lejos de avanzar, empeoran las condiciones recogidas en el convenio colectivo actualmente vigente", ha subrayado el comité de empresa del Gobierno de Cantabria.

Para el órgano sindical que representa al personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, "no es aceptable que la renovación de un texto con tantos años de vigencia pueda suponer un retroceso en derechos ya reconocidos".

En referencia a la advertencia de la consejera sobre "la posible pérdida de fondos presupuestados", el comité comparte la necesidad de alcanzar un acuerdo "cuanto antes" si bien señala que "la existencia de una dotación económica no puede convertirse en un argumento para apresurar la firma de un convenio sin resolverse las cuestiones pendientes".

"El comité de empresa quiere firmar un nuevo convenio colectivo pero quiere que ese convenio suponga un avance real, tanto en retribuciones como en derechos", han sentenciado los sindicatos, que advierten que "después de tantos años de espera, el personal laboral del Gobierno de Cantabria merece algo más que una actualización económica acompañada de posibles retrocesos en sus condiciones de trabajo".

Finalmente, el comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha avanzado que continuará defendiendo sus reivindicaciones "en todos los centros de trabajo" y "la pancarta seguirá recorriéndolos, pese a las sucesivas retiradas".