El Comité Europeo de las Regiones selecciona a un concejal de Astillero para sus programas de jóvenes políticos electos

El primer teniente de Alcalde de Astillero y alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Alejandro Hoz sitúa por primera vez al municipio en el núcleo donde se examinan las leyes comunitarias antes de su aprobación ASTILLERO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de Alcalde de Astillero y alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha participado esta semana en Bruselas en el Programa de Jóvenes Políticos Electos (Young Elected Politicians - YEP) del Comité Europeo de las Regiones (CDR). Tras ser seleccionado entre más de 150 representantes locales y regionales de toda Europa, Hoz ha llevado la voz de los municipios medianos e industriales al corazón del debate comunitario.

Durante las jornadas, desarrolladas en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades (#EURegionsWeek), el representante municipal ha participado de forma activa en la reunión preparatoria del Grupo Renew Europe en el CDR. En este foro se han abordado asuntos cruciales para el futuro económico del municipio, como la propuesta comunitaria de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act), orientada a reforzar la competitividad, la simplificación administrativa y la transición productiva de las regiones con fuerte peso industrial como Astillero, y también asuntos de cohesión, ha informado el Ayuntamiento.

El Comité Europeo de las Regiones es el órgano consultivo de la Unión Europea a través del cual los ayuntamientos y las comunidades autónomas examinan e influyen directamente en las propuestas legislativas dictadas por la Comisión y el Parlamento Europeo, devolviéndolas con enmiendas y aportaciones basadas en la realidad local.

Es la primera vez que un representante del Ayuntamiento de Astillero se integra en este núcleo de decisión comunitaria para trasladar de primera mano la perspectiva municipal.

La agenda institucional de Hoz ha incluido además un encuentro con la presidenta del CDR, Kata Tütto, el seguimiento de las sesiones plenarias en el Hemiciclo del Parlamento Europeo -donde se debatió sobre el presupuesto del Marco Financiero Plurianual post-2027 y la resiliencia climática- y una visita de trabajo a la Oficina de Cantabria en Bruselas para reforzar la coordinación con la representación autonómica en materia de fondos y proyectos europeos.

Asimismo, dentro de la programación específica del programa YEP, Hoz ha intervenido en sesiones orientadas al liderazgo joven y la digitalización en la política (Next-Gen Leadership), la retención del talento joven en municipios medianos (The Right to Stay) y las herramientas locales frente a emergencias y catástrofes naturales.

UN HITO PARA LA GESTIÓN LOCAL

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha destacado la trascendencia histórica de esta representación. "Es una gran noticia para Astillero y Guarnizo. Que por primera vez un representante de nuestro municipio esté en los foros donde se analizan y moldean las políticas europeas es una oportunidad clave para defender lo que necesitan nuestros jóvenes, nuestra industria y nuestros servicios públicos. Felicito a Alejandro por su trabajo y estoy seguro de que sabrá traducir esta experiencia en mejoras concretas para nuestro municipio", ha dicho.

La integración en esta red europea permite a Astillero consolidar una vía directa de interlocución con las instituciones de la UE, facilitando la captación de información, la detección de proyectos de financiación y la defensa del sector industrial y social del municipio.