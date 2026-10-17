El Comité Federal del PSOE ratifica las candidaturas de Susana Herrán y Paz de la Cuesta al Congreso y Senado

El PSOE cántabro en el Comité Federal. - PSOE

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal del PSOE ha ratificado este sábado las candidaturas cántabras al Congreso y el Senado encabezadas por Susana Herrán y Paz de la Cuesta, respectivamente.

En un comunicado, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha afirmado que con Herrán, de la Cuesta y el resto de candidatos los socialistas salen "a ganar en Cantabria para que gane la mayoría social".

"Representan la defensa de los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la vivienda digna y la política decente", ha dicho.

Así, ha afirmado que el 29 de noviembre se demostrará que el PSOE es "imparable" cuando sale a ganar para que ganen los derechos".

"España y Cantabria están en 2026 mejor que en 2018, con más derechos, más empleos y más inversiones y proyectos en marcha", ha sostenido Casares.

Por otra parte, Casares ha dicho que el PSOE es el primer partido de Cantabria que tiene sus candidatos preparados para dar "la mejor de las batallas, la de la defensa de los derechos, los servicios públicos y las conquistas sociales".

Para el líder de los socialistas cántabros, "hay dos opciones, la del PP y Vox que ya prometen recortar las pensiones, los derechos laborales, los salarios o los servicios públicos como la sanidad y la educación o el PSOE que ha subido 450 euros de media al mes la pensión a 150.000 cántabros o que ha subido el salario mínimo un 66% hasta los 1.221 euros beneficiando a 25.000 trabajadores de Cantabria".

También, el secretario general del PSOE de Cantabria ha señalado que el 29 de noviembre se decide "entre una política de vivienda valiente, digna y defender para dar respuesta al principal problema de la ciudadanía, o elegir al PP y Vox de la especulación y los fondos buitre".

Además, para Casares, en los comicios "solo habrá una papeleta comprometida con Cantabria, la del PSOE", que, a su juicio, ha puesto en marcha "todas las inversiones en infraestructuras de las que muchos hablaban, pero solo el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho avanzar".

"Es indudable, con datos, que solo el PSOE ha cumplido con Cantabria como demuestran las obras del Desfiladero de la Hermida, el enlace de Sierrapando-Barreda, la modernización de la red ferroviaria de Cercanías, la llegada de la Alta Velocidad o las integraciones ferroviarias de Santander, Reinosa, Torrelavega o Camargo con la reordenación, el soterramiento o el cubrimiento de las vías", ha apostillado.

Por último, Casares ha destacado que los socialistas tienen "la mejor hoja de servicios a Cantabria" y la "única hoja de ruta" con la que seguir mejorando la vida de los cántabros y cumpliendo y avanzando con más inversiones para la comunidad.