El Comité Autonómico del PSOE aprueba las listas al Congreso y al Senado lideradas por Susana Herrán y Paz de la Cuesta

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico del PSOE de Cantabria ha aprobado este miércoles, por unanimidad, las candidaturas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre que estarán encabezadas por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y la concejala de Santander y exdiputada regional, Paz de la Cuesta, respectivamente.

Estas candidatas serán ratificadas el viernes en la Comisión Federal de Listas y el sábado, 17 de octubre, en el Comité Federal del PSOE.

Junto a Herrán, completan la lista al Congreso, como número dos el sindicalista de UGT y fundador de RUGE, Eduardo Magaldi; la directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno de España, Zoraida Hijosa; el concejal de Hazas de Cesto y secretario de Pequeños Municipios del PSOE cántabro, Alejandro Llano, y la secretaria de Medio Rural, Gema Fernández.

Por su parte, De la Cuesta estará acompañada en la lista al Senado como número dos por el secretario general del PSOE de Torrelavega y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital del Besaya, José Luis Urraca, y la concejala santoñesa, Paloma Palacio.

Al inicio de la celebración de este Comité Autonómico Extraordinario, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha destacado que son unas candidaturas por las que los socialistas cántabros han apostado "por la experiencia, el compromiso con el municipalismo, con lo público y con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Ha afirmado que son "muchos los hombres y mujeres" que ven en ellas "al PSOE ganador, comprometido y valiente" que "sale a ganar el futuro y a seguir conquistando derechos y libertades para la mayoría social".

"Los socialistas de Cantabria salimos a ganar las elecciones generales en nuestra tierra", ha afirmado el líder del PSOE, que ha advertido que el 29 de noviembre es un "momento importante" para los españoles y los cántabros porque no sólo se decidirá quién gobernará España los próximo cuatro años, sino que se votará y se decidirá "entre mirar al futuro o regresar al pasado; entre seguir avanzando en derechos y conquistas sociales o que vuelvan a estar en jaque".

MIRAR AL FUTURO O REGRESAR AL PASADO

De este modo, Casares ha insistido en que en los comicios nacionales se decidirá "entre mirar al futuro o regresar al pasado". "Un enorme desafío de país", ha dicho y ha reivindicado que "ante el reto de que España siga avanzando o se pare y retroceda, el único dique de contención" es el PSOE.

Un partido, ha enfatizado, que concurre con unas listas al Congreso y al Senado "renovadas, lideradas por mujeres y llenas de gente joven que representa el futuro de bienestar, progreso y oportunidades que defendemos para España y para Cantabria".

Así, ha incidido en que los socialistas cántabros saldrán a ganar las elecciones: "Salimos a ganar a las derechas y a ganar a ese PP que tanto daño está haciendo en Cantabria desde hace tres años en el Gobierno regional", y sobre el que ha advertido de lo que supondría su llegada al Ejecutivo nacional.

"Solo gobernando en Cantabria, todo ha ido a peor y, si llegan al Gobierno nacional, ya no habrá quien les pare en sus ansias por recortar, privatizar y especular con lo de todos", ha remarcado Casares.

En este sentido, ha hecho hincapié en que desde la llegada de María José Sáenz de Buruaga y el Partido Popular al Ejecutivo autonómico, "Cantabria es líder en listas de espera sanitarias o estamos a la cola en crecimiento económico o en emancipación juvenil".

"Llevan tres años recortando la sanidad pública como nunca antes, con indecentes derivaciones de pacientes a la sanidad privada y somos la comunidad que ha comenzado el curso escolar cerrando 56 aulas y despidiendo 176 profesores", ha denunciado.

Además, el también delegado del Gobierno ha dicho que la región es "la tierra donde con Buruaga se recortan los derechos de las personas dependientes, que ya no podrán contar con cuidadores los fines de semana o los festivos; o somos la tierra en la que nos prometieron que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y solo han construido 30 viviendas de alquiler asequible".

"Todo eso, va a ir a peor si vuelven a ganar las derechas en mayo en Cantabria o si ganan las derechas este 29 de noviembre en España", ha advertido Casares.

De la misma forma, ha reivindicado al PSOE como el único partido "que se ha comprometido y cumplido con Cantabria". Y es que el líder socialista ha destacado los proyectos e inversiones materializados e impulsados por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "tras décadas de incumplimientos".

"Queremos que España y Cantabria sigan avanzando como estos años y no volver a las políticas en blanco y negro que discriminan y abren brechas de desigualdad", ha apostillado.

El secretario general del PSOE ha insistido en que la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el ingreso mínimo vital, los derechos laborales, la creación de empleo o la igualdad real entre hombres y mujeres "está en jaque" con las derechas y "pueden volver a ser moneda de cambio" en sus posibles pactos.

"Estamos decidiendo entre seguir modernizando el país, transformando la industria y luchando contra el cambio climático o que gobiernen los negacionistas; entre quieren queremos un país con una memoria digna que pueda mirar a su historia con decencia o que vuelvan los que quieren borrarnos de la historia; o que la vivienda vuelva a ser un derecho o siga siendo un negocio a merced de fondos buitre, fondos de inversión y especuladores. Todo eso y mucho más es lo que nos jugamos el 29 de noviembre", ha señalado.

Por último, Casares ha pedido al conjunto de los socialistas de Cantabria "salir a ganar" porque "tenemos ante nosotros la oportunidad de ganar para que gane Cantabria y los cántabros y las cántabras" y ha agradecido el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de las listas al Congreso y al Senado.

SUSANA HERRÁN Y PAZ DE LA CUESTA

Susana Herrán es alcaldesa de Castro Urdiales desde 2019, convirtiéndose en la primera mujer al frente de este Ayuntamiento. Además, forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Cantabria, donde es vicesecretaria general y de Política Municipal.

Por su parte, Paz de la Cuesta es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria. En la legislatura 2019-2023 ha sido diputada en el Parlamento regional y en la actualidad es concejala del partido en el Ayuntamiento de Santander.

Dentro de la Ejecutiva, es secretaria de Universidades, Ciencia e Innovación. También es presidenta de la Fundación Matilde de la Torre.