Concepción Company recibe el premio UIMP definiéndose como una "obrera de la lengua"

Estudia su evolución histórica ya que "lo único que nos define como seres humanos es que somos seres de sintaxis libre"

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lingüista y filóloga Concepción Company Company ha recibido este jueves el XXXIV Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) definiéndose como una "obrera de la lengua".

Company (Madrid, 1954), que ha resumido su extensa labor en "la investigación del español antiguo y no tan antiguo", es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y lleva décadas estudiando la sintaxis histórica y cómo sus modificaciones muestran los cambios sociales y culturales.

De hecho, ha destacado que "lo único que nos define como seres humanos es que somos seres de sintaxis libre" y que la capacidad de hablar una lengua es "lo que nos hace seres históricos", pues es lo que permite ser "depositarios" de la cultura y la visión del mundo.

Así, según ha dicho, su intención es "entender mejor el hoy buscando en los entresijos del ayer", pues, aunque cree que "en lo lingüístico somos muy conservadores, muy tacaños", la lengua está en una "constante transformación imperceptible, sin inicio ni fin". Por ello se considera "una obrera de la filología, de la sintaxis y de la historia" que ha hecho aportaciones como establecer una metodología específica para observar esa continuidad y cambio.

Y es que la lengua es algo "transversal" a la actividad cotidiana del ser humano. "Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e incluso cuando soñamos, funcionamos con una lengua", ha destacado la investigadora en su intervención tras recoger el premio, precedida por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que se ha encargado de pronunciar su laudatio repasando su labor en áreas de estudio como la teoría del cambio lingüístico, la sintaxis histórica del español, filología, variación lingüística y ecdótica.

En su discurso, Company ha reivindicado la importancia de las instituciones, sin las que "no somos nada", o de las humanidades, "esenciales para generar sociedades más democráticas". También ha puesto en valor la "magnífica" educación pública y ha tenido un recuerdo a sus profesores de diferentes etapas, que "plantaron la semilla" de lo que es ahora.

Asimismo, Company ha incidido en algunos "retos" a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria, como entrar en espacios laborales académicos con mayoría masculina, que "afortunadamente" cada vez es menor. "Alguna vez he tenido que verbalizar que antes que ser mujer soy profesional. No quiero que me elijan por ser mujer, porque es un hecho biológico; pero no quiero que me excluyan por serlo, que es un hecho social", ha sentenciado.

En este sentido, ha añadido que siempre usa sus dos apellidos, aunque sean iguales: "Me molesta que las mujeres desaparezcamos de la identidad de quienes procreamos".

La hispano-mexicana fue propuesta por la Academia Mexicana de la Lengua para recibir este premio, que fue concebido para distinguir a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria o científica cuya obra escrita presentase una dimensión humanística capaz de evocar en la actualidad la figura de Menéndez Pelayo.

Al hilo, Company ha destacado que el galardón es un "reconocimiento a la filología", en la que fue pionero el que da nombre al premio y a la UIMP, Marcelino Menéndez Pelayo. Igualmente, ha recordado a Eulalio Ferrer, creador de este premio que le produce "gran honor y orgullo" recibir.

El jurado seleccionó a esta lingüista de entre los candidatos por "su extraordinaria y dilatada trayectoria humanística y una labor constante en la difusión de las humanidades", reflejada en sus múltiples estudios sobre lingüística del español y sus aproximaciones a la evolución histórica de la lengua española en América, de "gran relevancia e impacto social a ambos lados" del Atlántico.

En el acto de entrega han participado también el rector y el secretario general de la UIMP, Carlos Andradas y José Carlos García Cabrero, respectivamente; la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, Matilde Carlón; y el consejero delegado de EDP, patrocinador del premio, Miguel Mateos, entre otros asistentes.

Después de que el director de la Real Academia Española haya repasado la trayectoria y los reconocimientos logrados por Concepción Company, el rector ha reconocido que el premio de la UIMP es "una pequeña gota de agua en el extenso mar de sus reconocimientos, pero queremos que sea contaminante de amor" hacia la universidad y esta tierra.

Andradas, que ha reconocido la dificultad de intervenir después de dos "orfebres de nuestro idioma" --Company y Muñoz Machado--, ha agradecido a la galardonada la reivindicación que ha hecho del papel de la mujer, de las instituciones, de las humanidades y de la educación pública.

Y al hilo de su discurso, ha incidido en la importancia del idioma, que "nos une, nos permite comunicarnos". Por ello, cree que "uno de los peores castigos que se le puede hacer a una persona es retirarle la palabra", algo que "es intrínsecamente humano".