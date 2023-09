Condenan al ICASS a reanudar el servicio de comedor en los centros de atención a la dependencia

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha condenado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno regional a reanudar el servicio de comedor para los trabajadores en los centros de atención a la dependencia (CAD) del ICASS, en Santander, Laredo y Sierrallana.

Así lo ha ordenado el titular de ese órgano judicial en una sentencia, dictada en julio y difundida este jueves, en la que estima la demanda interpuesta por el sindicato Trabajadores Unidos contra el Ejecutivo, que mantenía la suspensión de los comedores laborales en los centros públicos acordada a raíz de la pandemia.

"No hay nada", concluye el fallo, "que legitime la supresión del servicio", establecido desde 1996 por el ICASS en los CAD, tanto para internos como para empleados (para el personal se otorgaba previo abono de un precio simbólico y se consumía fuera del horario de trabajo).

Pero a raíz de las medidas sanitarias por el Covid-19, el instituto de salud comunicó la suspensión del servicio en los centros de dependencia, en horario de mañana y tarde, y una vez finalizada la pandemia el sindicato TU solicitó la reanudación del servicio, que el ICASS sí había retomado en otros centros.

"Si el ICASS considera que el derecho (establecido en el artículo 99 del convenio colectivo) no se puede otorgar, o que el derecho se debe modificar, tiene el cauce legal de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, pero lo que no puede hacer es privar de tal derecho mediante una simple práctica de empresa", señala la sentencia, consultada por esta agencia, y que no es firme, ya que cabe interponer recurso contra ella.

Así las cosas, el juez no ve "justificación" para no reanudar el comedor para el personal del CAD, una vez finalizada la pandemia, por lo que admite la demanda de conflicto colectivo presentada por TU -que calcula en un millar los trabajadores afectados- y condena al ICASS a reanudar el servicio.