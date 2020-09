El cordón sanitario en Santoña podría acortarse y no se prevé extender a otros lugares "a corto plazo", según Revilla

El presidente regional ha asegurado que "no hay motivo de alarma" en Cantabria pese al incremento de casos

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que "no hay motivo de alarma" en la comunidad autónoma pese al incremento de casos de coronavirus; ha abierto la puerta a acortar el cordón sanitario en Santoña, que en un inicio era de 14 días a contar desde el miércoles, si los contagios van disminuyendo, y ha asegurado que, "a corto plazo", no se prevén adoptar medidas de este tipo en otras localidades. "No especulemos", ha pedido.

Así lo ha afirmado este viernes Revilla en una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado hoy de forma telemática, en la que, entre otros temas, se ha abordado la evolución de la pandemia en España sobre la que, según se ha expuesto, "no hay un alarmismo exagerado", pero sí "preocupación" por los rebrotes.

Revilla ha señalado que en la Conferencia se ha indicado que la capacidad sanitaria española es hoy "muy diferente" a la que había en los meses más duros de la pandemia, como marzo o abril; que la situación de los hospitales del país es "buena" tanto en camas para ingresos como en las unidades de cuidados intensivos; que la viralidad del COVID es "muy inferior" a la de la etapa anterior y que se espera que a finales de año o principios del que viene haya una vacuna.

Además, ha explicado que por parte del Gobierno central se ha "felicitado", en general, el trabajo que están realizando las comunidades autónomas contra la pandemia y las medidas que éstas están adoptando para cobatir al COVID en función de las "distintas" circunstancias que hay en los territorios en cuanto a la evolución sanitaria.

Revilla ha defendido que en Cantabria la situación epidemiológica es "mejor" que en la medida española y se está actuando "con prontitud" ante las situaciones más graves, como la que se daba en Santoña.

Ante la situación en ese municipio, el Ejecutivo regional decidió el pasado miércoles levantar un cordón sanitario en el municipio por el que, entre otras medidas, se impedía entrar y salir de la localidad salvo razones justificadas, se cerraba la hostelería salvo la comida a domicilio, se suspendían actividades culturales, deportivas y de ocio y se limitaba a diez el aforo en bodas, funerales u otras celebraciones religiosas. Además se suspendían las visitas a las residencias de mayores y las salidas de éstos al exterior.

El presidente cántabro ha defendido que el cordón sanitario en Santoña era una medida que, aunque "dura", "había que tomar".

Revilla ha asegurado que la situación en Santoña está "más o menos controlada" y se tiene "esperanza" en que el número de contagios comience a disminuir, lo que podría permitir, si la evolución lo permite, acortar en el tiempo el cordón sanitario levantado el miércoles en el municipio. Inicialmente, la duración de esta medida es de 14 días, a contar desde el miércoles pasado, y prorrogables pero ahora se abre la puerta a que sea menor.

Por ahora, el presidente regional ha explicado que ayer se detectaron 12 nuevos casos de COVID-19 en Santoña, lo que supone el pico más alto en el municipio, si bien espera que desde hoy mismo comience a bajar.